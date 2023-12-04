 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

WP сообщила о поиске США «лучшего из худших» для управления сектором Газа

WP: США ищут «лучшего из худших» для управления сектором Газа после войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США рассматривают различные варианты поствоенного управления сектором Газа, но хорошего среди них нет, пишет WP. Источники газеты рассказали, что в Тель-Авиве тоже думают над проблемой, но рассчитывают на содействие Вашингтона
Фото: Mohammed Talatene / DPA / picture-alliance / ТАСС
Фото: Mohammed Talatene / DPA / picture-alliance / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена занимается поиском того, кто бы смог взять на себя управление сектором Газа после войны с Израилем, однако в настоящее время им приходится выбирать «лучшего среди плохих вариантов», пишет The Washington Post (WP).

Как отмечает газета, Белый дом настаивает на назначении «обновленной» Палестинской администрации в качестве будущего управленца сектора Газа, однако эта идея непопулярная как среди израильского правительства, так и среди многих палестинцев.

По данным WP, в американской администрации признают наличие проблемы, однако отмечают, что Палестинская национальная администрация (ПНА) во главе с Махмудом Аббасом во главе сектора Газа — лучшее решение в сравнении с другими вариантами, например, оккупацией этой территории Израилем.

Вместе с этим, отмечает газета, в США не исключают варианта передачи сектора Газа под временный контроль международных сил во главе с арабскими государствами. Источники WP уточнили, что израильские власти признают необходимость разработки плана будущего для сектора Газа, однако конкретных предложений у них нет, поэтому они рассчитывают на содействие Вашингтона.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

Вопрос о том, кто будет поддерживать правопорядок после конфликта, очень сложен, считают опрошенные газетой эксперты. «То, как будет вестись война, определит диапазон вариантов», — заявил вице-президент по политике Института Ближнего Востока Брайан Катулис. Бывший советник Демократической партии Деннис А. Росс указал, что после окончания конфликта необходимо будет найти способ «разрешить демилитаризацию с механизмом, гарантирующим невозможность чьего-либо перевооружения».

Эксперты также отметили, что израильтянам не нужны миротворцы ООН в секторе Газа и-за недоверия к организации. Вместе с этим арабские страны тоже скептически относятся к отправке в сектор своих сил безопасности, поскольку их беспокоит перспектива применения силы к палестинцам в случае возникновения такой необходимости.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам

«Один арабский чиновник сказал мне: «Представьте себе кадры, на которых наши солдаты стреляют в палестинцев и сами палестинцы стреляют в них», — сообщил WP старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Гейт аль-Омари. По его словам, для администрации Байдена акцент на расширении прав и возможностей Палестинской автономии и, в конечном итоге, на создании полноценного палестинского государства является единственным способом заставить арабские страны участвовать в дискуссии о переходном периоде в секторе Газа.

Боррель заявил, что контролировать поствоенный сектор Газа должна ПНА
Политика
Жозеп Боррель (в центре)

Президент Палестины Махмуд Аббас после начала войны призывал прекратить боевые действия и вернуться к идее создания независимого палестинского государства. Он отмечал, что согласится рассмотреть вопрос о переходе сектора Газа под контроль ПНА только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

По данным Bloomberg, Израиль еще в середине октября начал обсуждать с США возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и при участии арабских государств. Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, в то же время подчеркивала, что продолжение правления там ХАМАС недопустимо.

Президент Израиля Ицхак Герцог еще в середине ноября заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС, он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Герцог отметил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но в первую очередь Израиль должен защищать свой народ.


 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
сектор Газа США Израиль ХАМАС Палестина
Материалы по теме
Белый дом назвал полезной тактику Израиля по преследованию лидеров ХАМАС
Политика
Армия Израиля сообщила об уничтожении около 500 шахт туннелей ХАМАС
Политика
NYT узнала о планах Израиля на следующий этап войны с ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Экс-генсек НАТО оценил экономический ущерб от конфликта на Тайване Политика, 06:56
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 06:55
СК задержал шесть человек по делу об убийстве школьника в Иркутске Общество, 06:51
В АТОР назвали стоимость новогоднего отдыха для россиян Общество, 06:23
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20
WP сообщила о поиске США «лучшего из худших» для управления сектором Газа Политика, 06:15
Россияне рассказали, будут ли работать в новогодние праздники Общество, 06:00
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Военные России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области Политика, 05:42
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
В США заявили о четырех атаках на три судна в Красном море Политика, 05:16
Минобороны показало кадры штурма поселка Артемовское Политика, 05:12
SuperJob зафиксировал кадровый голод в 85% компаний России Экономика, 05:00
FT узнала о риске срыва выделения €50 млрд Украине из-за усиления правых Политика, 04:51
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности Общество, 04:49