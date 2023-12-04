WP сообщила о поиске США «лучшего из худших» для управления сектором Газа

США рассматривают различные варианты поствоенного управления сектором Газа, но хорошего среди них нет, пишет WP. Источники газеты рассказали, что в Тель-Авиве тоже думают над проблемой, но рассчитывают на содействие Вашингтона

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Администрация президента США Джо Байдена занимается поиском того, кто бы смог взять на себя управление сектором Газа после войны с Израилем, однако в настоящее время им приходится выбирать «лучшего среди плохих вариантов», пишет The Washington Post (WP).

Как отмечает газета, Белый дом настаивает на назначении «обновленной» Палестинской администрации в качестве будущего управленца сектора Газа, однако эта идея непопулярная как среди израильского правительства, так и среди многих палестинцев.

По данным WP, в американской администрации признают наличие проблемы, однако отмечают, что Палестинская национальная администрация (ПНА) во главе с Махмудом Аббасом во главе сектора Газа — лучшее решение в сравнении с другими вариантами, например, оккупацией этой территории Израилем.

Вместе с этим, отмечает газета, в США не исключают варианта передачи сектора Газа под временный контроль международных сил во главе с арабскими государствами. Источники WP уточнили, что израильские власти признают необходимость разработки плана будущего для сектора Газа, однако конкретных предложений у них нет, поэтому они рассчитывают на содействие Вашингтона.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).



ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году, после столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины в Рамалле ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

Вопрос о том, кто будет поддерживать правопорядок после конфликта, очень сложен, считают опрошенные газетой эксперты. «То, как будет вестись война, определит диапазон вариантов», — заявил вице-президент по политике Института Ближнего Востока Брайан Катулис. Бывший советник Демократической партии Деннис А. Росс указал, что после окончания конфликта необходимо будет найти способ «разрешить демилитаризацию с механизмом, гарантирующим невозможность чьего-либо перевооружения».

Эксперты также отметили, что израильтянам не нужны миротворцы ООН в секторе Газа и-за недоверия к организации. Вместе с этим арабские страны тоже скептически относятся к отправке в сектор своих сил безопасности, поскольку их беспокоит перспектива применения силы к палестинцам в случае возникновения такой необходимости.

«Один арабский чиновник сказал мне: «Представьте себе кадры, на которых наши солдаты стреляют в палестинцев и сами палестинцы стреляют в них», — сообщил WP старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Гейт аль-Омари. По его словам, для администрации Байдена акцент на расширении прав и возможностей Палестинской автономии и, в конечном итоге, на создании полноценного палестинского государства является единственным способом заставить арабские страны участвовать в дискуссии о переходном периоде в секторе Газа.

Президент Палестины Махмуд Аббас после начала войны призывал прекратить боевые действия и вернуться к идее создания независимого палестинского государства. Он отмечал, что согласится рассмотреть вопрос о переходе сектора Газа под контроль ПНА только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.



По данным Bloomberg, Израиль еще в середине октября начал обсуждать с США возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и при участии арабских государств. Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, в то же время подчеркивала, что продолжение правления там ХАМАС недопустимо.



Президент Израиля Ицхак Герцог еще в середине ноября заявил о нежелании «оставлять вакуум» в секторе Газа. По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС, он также допустил участие в этом США и соседних с Израилем стран. Герцог отметил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но в первую очередь Израиль должен защищать свой народ.