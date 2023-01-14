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Вучич призвал косовского премьера не строить из себя «нового Зеленского»

RTC: Вучич заявил, что премьер Косово Курти зря строит из себя нового Зеленского
Сербский лидер напомнил о том, что премьер-министр Косово Альбин Курти «пытается представить себя жертвой» и сравнил эти попытки с поведением Зеленского
Альбин Курти
Альбин Курти (Фото: Laura Hasani / Reuters)

Премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти зря пытается строить из себя нового Владимира Зеленского, Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит RTC.

Журналисты попросили сербского лидера прокомментировать слова Курти о том, что границы Сербии и Косова «стали границами России и НАТО». «Вучич ответил, что это еще одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским, а его — маленьким Путиным», — говорится в материале.

«Я не знал, что Курти стал [представлять] и НАТО. Если он — граница НАТО, могу ему только сказать, что у Сербии есть свои границы. Это не российские и не натовские границы, они установлены Уставом ООН и резолюцией 1244 Совбеза ООН», — указал Вучич.

Ситуация в Косово и отношения с Сербией обострились в середине декабря из-за ареста в республике полицейского и этнического серба Деяна Пантича, который вместе с некоторыми коллегами отказался продолжать службу в местной полиции. Жители севера Косово начали возводить в районах проживания баррикады, а Вучич пригрозил ввести военный контингент на север края.

28 декабря Вучич попросил сербов в Косово и Метохии демонтировать баррикады. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что Белград получил гарантии от Вашингтона и Брюсселя, что сербы, участвовавшие в установке баррикад, не будут преследоваться.

Силы безопасности Косово в свою очередь пообещали, что не будут вводить силы на север региона без согласия миссии KFOR. Также Белград и Приштина договорились о том, что Пантича переведут под домашний арест. 29 декабря сербы на севере Косово начали разбирать баррикады.

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Вучич призвал косовского премьера не строить из себя «нового Зеленского»
Вучич призвал косовского премьера не строить из себя «нового Зеленского»

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Вучич Сербия Косово Владимир Зеленский
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