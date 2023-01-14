Почти все жители Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС

Подавляющее большинство (97%) венгров, участвовавших в национальной консультации, выступили против санкций ЕС в отношении России, вредящие европейцам. Санкционную политику нужно пересмотреть, заявили в кабмине Венгрии

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Практически все жители Венгрии (97%), участвовавшие в национальной консультации, высказались против санкций ЕС в отношении России, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. Трансляция велась на странице кабмина Венгрии в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России).

«У нас есть результаты консультаций: 97% венгров отвергают санкции, которые наносят серьезный ущерб. Посыл ясен: политика санкций в Брюсселе должна быть пересмотрена», — приводится в описании к видео краткое содержание выступления Сенткирайи.

Она указала, что наложенные на Россию из-за проведения спецоперации на Украине санкции не смогли остановить боевые действия, но вызвали «чрезвычайные экономические трудности» для Европы. Большинство венгров в ходе консультаций выступили против санкций, которые приводят к увеличению цен на продукты и препятствуют туризму в Европе.

По ее словам, результат консультаций является «руководством для венгерских общественных деятелей», и они будут работать, чтобы эти итоги услышали в Брюсселе. В конце видео представитель правительства поблагодарила почти 1,4 млн человек, которые высказали свое мнение. Подробный результат будет представлен позже.

Национальные консультации в Венгрии проходили с 14 октября по 15 декабря 2022 года.

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