Почти все жители Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Минобороны заявило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в двух областях Политика, 14:56
Bloomberg сообщил о конце эпохи олигархов-«дивидендных аристократов» Бизнес, 14:51
Себастьен Лёб побил 34-летний рекорд на «Дакаре» Спорт, 14:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:47
Премьер Британии пообещал Зеленскому поставить Украине танки Challenger 2 Политика, 14:42
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 14:40
Премьер Греции допустил поставки газа на Украину Экономика, 14:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Распалась российская пара чемпионов юношеской ОИ по фигурному катанию Спорт, 14:28
В 11 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии Политика, 14:22
ПВО сбила ракету «Точка-У» в Брянской области Политика, 14:18
В российский «стоп-лист» вошли главы МИДа и Генштаба Великобритании Политика, 14:01
Почти все жители Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС Политика, 13:59
Глава USADA назвал «корыстным» решение РУСАДА по делу Валиевой Спорт, 13:55
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 13:55
Война санкций ,  
0 

Почти все жители Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС

Власти Венгрии сообщили о 97% граждан, выступающих против антироссийских санкций ЕС
Подавляющее большинство (97%) венгров, участвовавших в национальной консультации, выступили против санкций ЕС в отношении России, вредящие европейцам. Санкционную политику нужно пересмотреть, заявили в кабмине Венгрии
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Практически все жители Венгрии (97%), участвовавшие в национальной консультации, высказались против санкций ЕС в отношении России, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. Трансляция велась на странице кабмина Венгрии в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России).

«У нас есть результаты консультаций: 97% венгров отвергают санкции, которые наносят серьезный ущерб. Посыл ясен: политика санкций в Брюсселе должна быть пересмотрена», — приводится в описании к видео краткое содержание выступления Сенткирайи.

Она указала, что наложенные на Россию из-за проведения спецоперации на Украине санкции не смогли остановить боевые действия, но вызвали «чрезвычайные экономические трудности» для Европы. Большинство венгров в ходе консультаций выступили против санкций, которые приводят к увеличению цен на продукты и препятствуют туризму в Европе. 

По ее словам, результат консультаций является «руководством для венгерских общественных деятелей», и они будут работать, чтобы эти итоги услышали в Брюсселе. В конце видео представитель правительства поблагодарила почти 1,4 млн человек, которые высказали свое мнение. Подробный результат будет представлен позже.

Национальные консультации в Венгрии проходили с 14 октября по 15 декабря 2022 года.   

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Венгрия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter