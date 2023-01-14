Сунак назвал жестокой и трусливой казнь в Иране британского гражданина

Премьер Британии назвал поступок иранских властей жестоким и трусливым. Бывшего замминистра Ирана приговорили к казни по подозрению в шпионаже в пользу Лондона, 14 января приговор привели в исполнение

Али-Реза Акбари (Фото: Khabaronline / WANA / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил казнь бывшего заместителя экс-министра обороны Ирана Алирезы Акбари, который одновременно был иранским гражданином и британским подданным.

«Я шокирован казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это жестокое и трусливое действие, приведенное в исполнение варварским режимом, который не уважает права человека собственного народа. Мои мысли о друзьях и семье Алирезы», — написал Сунак в Twitter.

О том, что Али-Резу Акбари приговорили к смертной казни в Иране 11 января, сообщило Министерство информации и национальной безопасности республики. Иранские власти заподозрили экс-чиновника в шпионаже в пользу Великобритании, подданным которой он также являлся. 14 января иранское агентство IRNA написало со ссылкой на пресс-службу судебных властей страны, что Акбари казнили.

В Министерстве информации и национальной безопасности Исламской Республики утверждали, что Акбари имел доступ к некоторым секретным данным Ирана и неоднократно передавал их британским спецслужбам. Чиновника завербовали, когда он получал визу в посольстве Великобритании в Тегеране, полагают власти. По их версии, в дипмиссии Акбари пообщался с агентами разведслужб, после чего стал ездить в Европу для личных целей. В этот период он стал «полноправным сотрудником британской разведывательной службы», говорилось в сообщении министерства.

Перед тем, как арестовать Акбари, спецслужбы провели контрразведывательную операцию, утверждали в ведомстве. Министерство сочло экс-замглавы Минобороны Ирана «одним из самых важных агентов британских спецслужб».

МИД Великобритании призывал Тегеран отменить решение о казни Акбари и немедленно освободить его. Глава ведомства Джеймс Клеверли называл поступок иранских властей «политически мотивированным актом варварского режима, который не ценит человеческую жизнь».

Сам Акбари говорил до казни, что его заставили признать вину в преступлениях на камеру после пыток. Аудиозапись его заявления публиковал телеканал BBC. Экс-чиновник рассказывал, что жил за границей, когда получил приглашение приехать в Иран от высокопоставленного иранского дипломата. По словам Акбари, по прибытии его обвинили в получении секретных сведений от секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани «в обмен на флакон духов и рубашку».

Председатель комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании Алисия Кернс допускала, что власти хотят подорвать позиции Шамхани, который «призывал к дискуссиям и диалогу» после протестов в стране. Они начались в Иране в сентябре 2022 года после смерти Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Протестующих задерживали и арестовывали, в ноябре иранский суд вынес первый смертный приговор участнику беспорядков.