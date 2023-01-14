Сунак назвал жестокой и трусливой казнь в Иране британского гражданина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:15
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 13:08
Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов в зоне СВО Политика, 13:01
В Совфеде назвали преждевременным изменение законов из-за ЧВК и выборов Политика, 13:00
Полиция нашла два тайника с боеприпасами в Херсонской области Политика, 12:56
Сунак назвал жестокой и трусливой казнь в Иране британского гражданина Политика, 12:47
«Бешикташ» отправил «Локомотиву» запрос о трансфере игрока сборной России Спорт, 12:46
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ им. Чехова Политика, 12:35
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 12:32
Движение по Крымскому мосту возобновили досрочно после ремонта Политика, 12:31
Абсолютный чемпион мира по боксу в легчайшем весе отказался от титулов Спорт, 12:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:18
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 12:00
CBS уточнил число найденных у Байдена секретных документов Политика, 11:48
Политика ,  
0 

Сунак назвал жестокой и трусливой казнь в Иране британского гражданина

Сунак осудил казнь в Иране экс-замглавы Минобороны, который был подданным Британии
Премьер Британии назвал поступок иранских властей жестоким и трусливым. Бывшего замминистра Ирана приговорили к казни по подозрению в шпионаже в пользу Лондона, 14 января приговор привели в исполнение
Али-Реза Акбари
Али-Реза Акбари (Фото: Khabaronline / WANA / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил казнь бывшего заместителя экс-министра обороны Ирана Алирезы Акбари, который одновременно был иранским гражданином и британским подданным.

«Я шокирован казнью британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Это жестокое и трусливое действие, приведенное в исполнение варварским режимом, который не уважает права человека собственного народа. Мои мысли о друзьях и семье Алирезы», — написал Сунак в Twitter.

О том, что Али-Резу Акбари приговорили к смертной казни в Иране 11 января, сообщило Министерство информации и национальной безопасности республики. Иранские власти заподозрили экс-чиновника в шпионаже в пользу Великобритании, подданным которой он также являлся. 14 января иранское агентство IRNA написало со ссылкой на пресс-службу судебных властей страны, что Акбари казнили.

В Министерстве информации и национальной безопасности Исламской Республики утверждали, что Акбари имел доступ к некоторым секретным данным Ирана и неоднократно передавал их британским спецслужбам. Чиновника завербовали, когда он получал визу в посольстве Великобритании в Тегеране, полагают власти. По их версии, в дипмиссии Акбари пообщался с агентами разведслужб, после чего стал ездить в Европу для личных целей. В этот период он стал «полноправным сотрудником британской разведывательной службы», говорилось в сообщении министерства.

Перед тем, как арестовать Акбари, спецслужбы провели контрразведывательную операцию, утверждали в ведомстве. Министерство сочло экс-замглавы Минобороны Ирана «одним из самых важных агентов британских спецслужб».

МИД Великобритании призывал Тегеран отменить решение о казни Акбари и немедленно освободить его. Глава ведомства Джеймс Клеверли называл поступок иранских властей «политически мотивированным актом варварского режима, который не ценит человеческую жизнь».

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Элизабет Шимпфёссль — РБК Pro: «Запад лицемерит насчет русских олигархов»
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу

Сам Акбари говорил до казни, что его заставили признать вину в преступлениях на камеру после пыток. Аудиозапись его заявления публиковал телеканал BBC. Экс-чиновник рассказывал, что жил за границей, когда получил приглашение приехать в Иран от высокопоставленного иранского дипломата. По словам Акбари, по прибытии его обвинили в получении секретных сведений от секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани «в обмен на флакон духов и рубашку».

Председатель комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании Алисия Кернс допускала, что власти хотят подорвать позиции Шамхани, который «призывал к дискуссиям и диалогу» после протестов в стране. Они начались в Иране в сентябре 2022 года после смерти Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Протестующих задерживали и арестовывали, в ноябре иранский суд вынес первый смертный приговор участнику беспорядков.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Риши Сунак Великобритания казнь Иран двойное гражданство
Материалы по теме
Экс-замглавы Минобороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж
Политика
Telegraph узнал о планах Британии признать иранский КСИР террористическим
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter