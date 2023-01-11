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Экс-замглавы минобороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж

Бывшего замглавы минобороны Ирана приговорили к смертной казни за шпионаж

Бывшего заместителя министра обороны Ирана Али-Реза Акбари приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом говорится в заявлении Министерства информации и национальной безопасности республики, передает агентство Tasnim.

Акбари имел доступ к некоторым секретным данным Ирана и неоднократно передавал их британским спецслужбам, утверждают в ведомстве. По данным властей республики, чиновника завербовали, когда он получал визу в посольстве Великобритании в Тегеране. Тогда он поговорил с агентами разведслужб в диппредставительстве, а затем, во время личных поездок в Европу, стал «полноправным сотрудником британской разведывательной службы».

Акбари арестовали после длительной контрразведывательной операции, отметили в ведомстве. В министерстве назвали его «одним из самых важных агентов британских спецслужб».

Жена Акбари Марьям рассказала «Би-би-си», что ее попросили прийти в тюрьму к мужу для «последней встречи». Издание отмечает, что у Акраби помимо иранского есть британское гражданство.

МИД Великобритании призвал Иран отменить решение о казни бывшего чиновника и немедленно освободить его. «Это политически мотивированный акт варварского режима, который не ценит человеческую жизнь», — написал в Twitter министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли.

Ранее «Би-би-си» опубликовало аудиозапись, на которой Акбари говорит, что его пытали и заставили на камеру признаться в преступлениях, которых он не совершал. Он рассказал, что жил за границей, когда высокопоставленный иранский дипломат пригласил его посетить Иран. Когда Акбари приехал, его обвинили в получении секретных сведений от секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани «в обмен на флакон духов и рубашку».

Председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Алисия Кернс предположила, что иранские власти решили арестовать Акраби, чтобы подорвать позиции Шамхани. По ее словам, он «призывал к дискуссиям и диалогу» в ответ на протесты в стране.

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Массовые демонстрации начались в Иране в сентябре 2022 года, поводом стала смерть 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Протестующих задерживали и арестовывали, в ноябре иранский суд вынес первый смертный приговор участнику беспорядков.

Теги
Иран протесты шпионаж смертная казнь Великобритания
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