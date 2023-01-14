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Мадуро предложил создать блок союзников России и Китая

Мадуро предложил создать в Латинской Америке блок союзников России и Китая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил создать в Латинской Америке политический блок союзников России и Китая. Он заявил, что обсуждал эту идею с главами Аргентины, Колумбии и Бразилии.

Мадуро заявил, что новый блок призван стать «новым полюсом силы». «Это сообщество разделяло бы общие цели, о которых говорит наш старший брат председатель [КНР] Си Цзиньпин: человечество, объединенное общей судьбой», — сказал он (цитата по Infobae).

Также, по словам венесуэльского лидера, целью сообщества может стать создание многополярного, многоцентричного мира, «о котором говорит наш старший брат президент [России[ Владимир Путин». «Чтобы этот мир наступил, нужен единый передовой латиноамериканский и карибский блок», — считает Мадуро.

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Николас Мадуро Венесуэла Латинская Америка Китай
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