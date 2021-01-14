СМИ назвали экс-главу Россотрудничества будущим послом России в Болгарии

По данным «Коммерсанта», указ о назначении Элеоноры Митрофановой главой дипмиссии России в Болгарии уже подготовлен. На этой должности она сменит Анатолия Макарова, который работает в Софии с 2016 года

Бывший руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова станет послом России в Болгарии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах. По данным газеты, соответствующий указ президента уже подготовлен, о ее назначении на эту должность будет объявлено в ближайшие дни.

В июне о том, что Митрофанова возглавит российскую дипмиссию в Болгарии, сообщал Daily Storm. Источники издания связывали это с ее «обширными личными связями», в том числе знакомством с болгарским политическим деятелем Ириной Боковой.

РБК обратился за комментарием к Элеоноре Митрофановой.

С августа 2016 года должность посла России в Болгарии занимает Анатолий Макаров. До этого он работал в посольстве в Нидерландах и постоянном представительстве России при ЕС в Брюсселе. В 2006-2011 годах был послом России в ЮАР.