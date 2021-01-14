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Политика ,  
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СМИ назвали экс-главу Россотрудничества будущим послом России в Болгарии

По данным «Коммерсанта», указ о назначении Элеоноры Митрофановой главой дипмиссии России в Болгарии уже подготовлен. На этой должности она сменит Анатолия Макарова, который работает в Софии с 2016 года

Бывший руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова станет послом России в Болгарии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах. По данным газеты, соответствующий указ президента уже подготовлен, о ее назначении на эту должность будет объявлено в ближайшие дни.

В июне о том, что Митрофанова возглавит российскую дипмиссию в Болгарии, сообщал Daily Storm. Источники издания связывали это с ее «обширными личными связями», в том числе знакомством с болгарским политическим деятелем Ириной Боковой.

РБК обратился за комментарием к Элеоноре Митрофановой.

С августа 2016 года должность посла России в Болгарии занимает Анатолий Макаров. До этого он работал в посольстве в Нидерландах и постоянном представительстве России при ЕС в Брюсселе. В 2006-2011 годах был послом России в ЮАР.

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Элеонора Митрофанова

Митрофанова в 1975 году окончила факультет международных экономических отношений МГИМО. Она была депутатом Госдумы, работала аудитором Счетной палаты. В 2001–2003 годах Митрофанова была заместителем генерального директора ЮНЕСКО, затем занимала должность первого заместителя главы МИД России. В 2004–2009 годах руководила Российским центром международного и культурного сотрудничества при министерстве (Росзарубежцентр). В 2009–2016 годах была постпредом России при ЮНЕСКО.

В 2017 году президент Владимир Путин своим указом назначил Митрофанову главой Россотрудничества. В июне 2020 года она покинула эту должность, руководителем ведомства стал депутат и тележурналист Евгений Примаков. Источник РБК говорил, что кандидатуру Примакова предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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В том же месяце Митрофанова пришла на работу в МИД, где занялась вопросами международного гуманитарного и культурного сотрудничества.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Елизавета Ламова
Болгария посол России Элеонора Митрофанова
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