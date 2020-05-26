У агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом сменится руководитель
Элеонора Митрофанова вскоре уйдет с поста руководителя Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству). Об этом она уже объявила коллективу агентства, рассказал источник РБК, близкий к Кремлю. Объявление состоялось на прошлой неделе, сейчас идет поиск кандидатуры на пост нового руководителя, рассказал РБК другой собеседник, близкий к МИД. Еще один источник, работающий с Россотрудничеством, также слышал о скором уходе Митрофановой.
В пресс-службе Россотрудничества РБК заявили, что Митрофанова исполняет обязанности главы ведомства согласно указу президента с 19 декабря 2017 года: «Другой официальной информации в ведомстве нет». В МИДе от комментариев отказались.
Митрофанова была назначена руководителем агентства в декабре 2017 года указом президента Владимира Путина. Она четвертый руководитель этого ведомства со времени его учреждения в 2008 году. Трое предыдущих сейчас являются сенаторами. Первый глава реформированного Россотрудничества (до 2008 года работало как Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при МИД) Фарит Мухаметшин представляет в Совете Федерации Самарскую область; возглавлявший агентство четыре года (с 2010-го по конца 2014-го) Константин Косачев — Республику Марий Эл, а руководившая агентством в 2015 — 2017 годах Любовь Глебова — Удмуртию. По словам одного из собеседников РБК, Митрофанова продолжит работать в системе МИД, станет послом по особым поручениям.
Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК называют заместителя Митрофановой Михаила Брюханова, работавшего в администрации президента. Но есть и другие кандидатуры, решение пока не принято, говорят собеседники РБК.
Чем известна Элеонора Митрофанова
Митрофанова родилась в Волгограде. Окончила Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО).
- В 1993–1995 годах была депутатом Госдумы, с 1995 по 2001 год работала аудитором Счетной палаты.
- С 2001 по 2003 год — заместитель генерального директора ЮНЕСКО.
- Май 2003 — август 2004 года — первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
- Август 2004 — январь 2009 года — руководитель Российского центра международного и культурного сотрудничества при МИД России (Росзарубежцентр).
- Январь 2009 — сентябрь 2016 года — постоянный представитель России при ЮНЕСКО.