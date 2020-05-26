У агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом сменится руководитель

В подведомственном МИД агентстве по работе с соотечественниками и продвижению мягкой силы — Россотрудничестве — сменится руководитель. Элеонора Митрофанова уйдет в отставку, сообщили источники РБК

Элеонора Митрофанова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Элеонора Митрофанова вскоре уйдет с поста руководителя Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству). Об этом она уже объявила коллективу агентства, рассказал источник РБК, близкий к Кремлю. Объявление состоялось на прошлой неделе, сейчас идет поиск кандидатуры на пост нового руководителя, рассказал РБК другой собеседник, близкий к МИД. Еще один источник, работающий с Россотрудничеством, также слышал о скором уходе Митрофановой.

В пресс-службе Россотрудничества РБК заявили, что Митрофанова исполняет обязанности главы ведомства согласно указу президента с 19 декабря 2017 года: «Другой официальной информации в ведомстве нет». В МИДе от комментариев отказались.

Митрофанова была назначена руководителем агентства в декабре 2017 года указом президента Владимира Путина. Она четвертый руководитель этого ведомства со времени его учреждения в 2008 году. Трое предыдущих сейчас являются сенаторами. Первый глава реформированного Россотрудничества (до 2008 года работало как Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при МИД) Фарит Мухаметшин представляет в Совете Федерации Самарскую область; возглавлявший агентство четыре года (с 2010-го по конца 2014-го) Константин Косачев — Республику Марий Эл, а руководившая агентством в 2015 — 2017 годах Любовь Глебова — Удмуртию. По словам одного из собеседников РБК, Митрофанова продолжит работать в системе МИД, станет послом по особым поручениям.

Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК называют заместителя Митрофановой Михаила Брюханова, работавшего в администрации президента. Но есть и другие кандидатуры, решение пока не принято, говорят собеседники РБК.