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У агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом сменится руководитель

В подведомственном МИД агентстве по работе с соотечественниками и продвижению мягкой силы — Россотрудничестве — сменится руководитель. Элеонора Митрофанова уйдет в отставку, сообщили источники РБК
Элеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Элеонора Митрофанова вскоре уйдет с поста руководителя Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству). Об этом она уже объявила коллективу агентства, рассказал источник РБК, близкий к Кремлю. Объявление состоялось на прошлой неделе, сейчас идет поиск кандидатуры на пост нового руководителя, рассказал РБК другой собеседник, близкий к МИД. Еще один источник, работающий с Россотрудничеством, также слышал о скором уходе Митрофановой.

В пресс-службе Россотрудничества РБК заявили, что Митрофанова исполняет обязанности главы ведомства согласно указу президента с 19 декабря 2017 года: «Другой официальной информации в ведомстве нет». В МИДе от комментариев отказались.

Митрофанова была назначена руководителем агентства в декабре 2017 года указом президента Владимира Путина. Она четвертый руководитель этого ведомства со времени его учреждения в 2008 году. Трое предыдущих сейчас являются сенаторами. Первый глава реформированного Россотрудничества (до 2008 года работало как Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при МИД) Фарит Мухаметшин представляет в Совете Федерации Самарскую область; возглавлявший агентство четыре года (с 2010-го по конца 2014-го) Константин Косачев — Республику Марий Эл, а руководившая агентством в 2015 — 2017 годах Любовь Глебова — Удмуртию. По словам одного из собеседников РБК, Митрофанова продолжит работать в системе МИД, станет послом по особым поручениям.

Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК называют заместителя Митрофановой Михаила Брюханова, работавшего в администрации президента. Но есть и другие кандидатуры, решение пока не принято, говорят собеседники РБК.

Чем известна Элеонора Митрофанова

Митрофанова родилась в Волгограде. Окончила Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО).

  • В 1993–1995 годах была депутатом Госдумы, с 1995 по 2001 год работала аудитором Счетной палаты.
  • С 2001 по 2003 год — заместитель генерального директора ЮНЕСКО.
  • Май 2003 — август 2004 года — первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
  • Август 2004 — январь 2009 года — руководитель Российского центра международного и культурного сотрудничества при МИД России (Росзарубежцентр).
  • Январь 2009 — сентябрь 2016 года — постоянный представитель России при ЮНЕСКО.

Чем занимается агентство

Основная задача агентства — поддержка соотечественников за рубежом, поддержание научных и гуманитарных связей, улучшение имиджа России, расширение ее влияния через «мягкую силу». Россотрудничество работает в 80 странах — 73 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя агентства работают в составе посольств в 21 стране.

Как напоминала Митрофанова в интервью РБК, система, занимающаяся расширением гуманитарного сотрудничества СССР, а потом России страны с другими государствами, существует с 1925 года. Своими приоритетами в работе Митрофанова называла проведение внутренней реорганизации, работу с молодежью, усиление работы на всем постсоветском пространстве и цифровизация деятельности. Бюджет агентства в 2018 году составлял около 4 млрд рублей. Собеседники РБК объясняют причину смены руководителя ведомства так: власти пытаются найти механизмы более эффективного продвижения российских интересов за рубежом.

Митрофанова, которая во время украинского кризиса в Россотрудничестве не работала, объясняла, что провал российской мягкой силы был связан с разницей в бюджетах и подходах. «Очень хорошо поработали американцы. <...> У нас нет таких денег. У нас совершенно другая система работы. Мы никого не покупаем», — объясняла Митрофанова. По ее словам, американцы раздали различным организациям на Украине $1,5 млрд, в то время как Россия принципиально не занимается «подрывом режимов».

В составляемом международным консалтинговым агентством Portland рейтинге «мягкой силы» 30 государств позиции России снижаются. В 2016 году страна была на самом высоком для себя месте — 26, в 2019 году опустилась на 30-ое. Первое место в 2019 занимала Франция, за которой шли Великобритания и Германия.

Эксперты назвали способы улучшить имидж России за рубежом
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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как отмечает старший эксперт Центра перспективных управленческих решений Олег Шакиров, в последнее время у Россотрудничества были интересные проекты, например, Российское цифровое сотрудничество, который реализуется в рамках нацпроекта «Кадры для цифровой экономики» — Россотрудничество здесь выступает грантодателем, а конкретные проекты для зарубежной аудитории делают НКО, университеты и компании. Основные темы проекта — развитие цифровой грамотности у учеников русских школ за рубежом и привлечение талантливых иностранцев для учебы и работы в России, говорит он. По мнению эксперта, Россотрудничество могло лучше наладить работу в соцсетях, а не отдавать эту работу на аутсорсинг. «Для Россотрудничества коммуникация — это ключевая компетенция, и если развивать собственных сотрудников, то долгосрочной перспективе это может оказаться выгодней. Здесь примером может служить МИД, который и в центральном аппарате, и в посольствах сам ведет соцсети, и часто весьма успешно», — говорит Шакиров.

Авторы: Наталья Галимова, Полина Химшиашвили
При участии: Александр Атасунцев
Теги: Россотрудничество, Элеонора Митрофанова, назначения, отставки, МИД
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