Лидер оппозиции Армении объяснил поражение в Карабахе

Пашинян пришел к власти в результате «оранжевой революции» и проявил себя некомпентентным лидером, уверен лидер оппозиции Вазген Манукян. Одним из приоритетов своего правительства он намерен сделать изучение деятельности НКО

Вазген Манукян (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Премьер Армении Никол Пашинян во время боев в Карабахе плохо понимал, что происходит на фронте, хотя у него были возможности предотвратить войну или вести ее таким способом, чтобы сохранить основные позиции. Об этом в интервью РБК заявил единый кандидат от армянской оппозиции Вазген Манукян.

«На волне «цветных революций» приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство. [Премьер-министр Никол] Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество. То же самое происходит и на Украине, и в других местах, где происходила «цветная революция», — сказал он.

«Во время первой карабахской войны 1992–1994 годов, когда мы победили Азербайджан, нам очень помогло, что его возглавлял Абульфаз Эльчибей. Тогда еще не было термина «цветная революция», но это был человек, придерживавшийся именно таких взглядов. Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей», — добавил Манукян.

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