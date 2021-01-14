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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лидер оппозиции Армении объяснил поражение в Карабахе

Пашинян пришел к власти в результате «оранжевой революции» и проявил себя некомпентентным лидером, уверен лидер оппозиции Вазген Манукян. Одним из приоритетов своего правительства он намерен сделать изучение деятельности НКО
Вазген Манукян
Вазген Манукян (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Премьер Армении Никол Пашинян во время боев в Карабахе плохо понимал, что происходит на фронте, хотя у него были возможности предотвратить войну или вести ее таким способом, чтобы сохранить основные позиции. Об этом в интервью РБК заявил единый кандидат от армянской оппозиции Вазген Манукян.

«На волне «цветных революций» приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство. [Премьер-министр Никол] Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество. То же самое происходит и на Украине, и в других местах, где происходила «цветная революция», — сказал он.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

«Во время первой карабахской войны 1992–1994 годов, когда мы победили Азербайджан, нам очень помогло, что его возглавлял Абульфаз Эльчибей. Тогда еще не было термина «цветная революция», но это был человек, придерживавшийся именно таких взглядов. Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей», — добавил Манукян.

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Он также считает, что, если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась. Пашинян, отметил его оппонент, свернул переговорный процесс по Нагорному Карабаху, сделал ряд заявлений, из которых следовало, что карабахская проблема — территориальный спор, а «не вопрос о самоопределении нации», и позволил Азербайджану прийти к мысли, что можно начать войну.

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Своими приоритетами в случае прихода к власти Манукян назвал восстановление безопасности государства через усиление армии и налаживание отношений с Россией, а также укрепление «внутренней безопасности». Угроза Армении исходит от некоммерческих организаций, считает Манукян: «Нужно решать вопрос всех этих организаций». «Все мы поняли, насколько опасно допускать, чтобы в твоей стране работало много общественных организаций, финансируемых извне, а они играют громадную роль в Армении», — отмечает он.

Пашинян не раз указывал на то, что претензии к работе в Армении иностранных неправительственных организаций следует адресовать его предшественникам, во время правления которых они были зарегистрированы.

Вазгену Манукяну 74 года. Он стоял у истоков карабахского движения, является одним из соучередителей комитета «Карабах» — созданной в 1988 году общественной организации, которая добивалась передачи Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской в состав Армянской ССР. С августа 1990 года по ноябрь 1991 года был премьер-министром Армении. В 1992–1993 годах во время войны в Нагорном Карабахе занимал пост министра обороны. С 2008 до 2019 года Манукян возглавлял Общественный совет Армении. В октябре 2020 года, еще в разгар конфликта в Нагорном Карабахе, призвал к отставке правительства и передаче всей власти армии. О выдвижении Манукяна единым кандидатом в премьер-министры объединенная армянская оппозиция объявила 3 декабря. Манукян обещает возглавить переходное правительство и подготовить страну к досрочным выборам. При этом он говорит, что сам на эти выборы не пойдет.

Автор
Александр Атасунцев
Нагорный Карабах Никол Пашинян цветная революция
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