Минздрав уточнил потери армянской стороны в Карабахском конфликте

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Министерство здравоохранения Армении уточнило данные о потерях в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в период с сентября по ноябрь 2020 года. За полтора месяца боев погибли 3300 человек с армянской стороны.

«По состоянию на 1 января судмедэкспертизу прошли 3330 тел», — говорится в сообщении министерства в Facebook. Для идентификации и опознания тел взят 1441 образец, еще 871 образец находится на стадии исследований.

3 декабря ведомство сообщало, что в ходе вооруженного конфликта погибли 2660 военнослужащих Армении.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, в начале декабря сообщало, что с азербайджанской стороны погибли 2783 военнослужащих, еще более 100 человек пропали без вести.