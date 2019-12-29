Президент Эстонии сообщила о посещающих русский детский сад внуках

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки посещают русский детский сад. Об этом она заявила в интервью телеканалу ETV+.

«Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством». Так она ответила на вопрос журналиста о согласии на обучение своих детей вместе с русскими.

По словам Кальюлайд, в детстве ребенок должен освоить «хотя бы еще один» язык. Она подчеркнула, что ее младшие дети владеют тремя языками с маленького возраста. «Я ценю языковое богатство», — добавила она.

В июле мэр Таллина Михаил Кылварт сообщал ТАСС, что в настоящий момент в Эстонии действуют 74 средние школы, где возможно обучение на русском языке. Система образования предполагает соотношение 60/40, согласно которому предметы на русском не могут составлять более 40% от всей учебной программы.

Несмотря на то, что в парламент Эстонии неоднократно вносился законопроект о переводе всех учебных заведений на эстонский язык, депутатами он поддержан не был. В соседней Латвии аналогичный закон был принят в апреле 2018 года, что вызвало массовые протесты со стороны русскоязычного меньшинства. Позднее Конституционный суд Латвии признал перевод соответствующим основному закону страны.



