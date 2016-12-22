В Чехии заявили о заинтересованности России в итогах выборов в республике

Бывший глава чешской национальной Академии наук Иржи Драгош, вышедший во второй тур президентских выборов Чехии, заявил, что российские спецслужбы, по его данным, «заинтересованы» в победе в этой кампании его соперника Милоша Земана. Об этом после оглашения результатов голосования он сообщил в эфире чешского радио (Český rozhlas).
Ранее, 1 декабря, на своей странице в Facebook Драгош уже выражал опасения из-за того, что на ход выборов в Чехии могут воздействовать «зарубежные группы влияния». Тогда «максимально обеспечить безопасность» в ходе них он, по его словам, попросил премьер-министра республики Богуслава Соботку.
«Я все еще думаю, что Россия заинтересована в наших выборах», — заявил Драгош в интервью радиостанции. По его данным, «российские спецслужбы заинтересованы в переизбрании Милоша Земана». «Я не могу это доказать, но [чешская] Служба безопасности и информации (Bezpečnostní informační služba) признала это в своем годовом отчете», — пояснил также кандидат в президенты, заметив, что Праге, по его мнению, стоит опасаться Москвы.
«Напомню, что частью российской военной доктрины является заявление о том, что [ее] самым крупным военным врагом является НАТО, членом которого мы являемся», — сказал также чешский политик, подчеркнув в связи с этим, что «логично — российские спецслужбы будут действовать для разложения Североатлантического альянса».
Первый тур выборов президента в Чехии состоялся в минувшую пятницу, 12 декабря. Победу в нем одержал действующий президент республики Милош Земан. По итогам голосования он набрал 39,9% голосов. Иржи Драгош тогда заручился поддержкой только 25,9% избирателей.
Земан занимает пост главы Чехии с 2013 года. Он известен своей пророссийской позицией и одобрительными высказываниями в отношении России и ее руководства. Драгош в свою очередь выступает за европейский путь развития для республики и поддерживает антироссийские санкции ЕС.
Это уже не первый случай, когда Россию обвиняют во вмешательстве в выборы. Прежде это делали США — в Вашингтоне с середины прошлого года расследуется соответствующее дело, фигурантами которого являются сотрудники предвыборного штаба нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, 8 января, его советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил о «первых признаках вмешательства» Москвы в предстоящие выборы президента в Мексике. Ранее они также были замечены в ходе политических кампаний в Великобритании и Германии. Россия все подобные обвинения отрицает.