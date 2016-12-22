В Чехии заявили о заинтересованности России в итогах выборов в республике

Вышедший во второй тур выборов главы Чехии Иржи Драгош заявил, что российские спецслужбы могут повлиять на исход кампании. Ранее он также выражал опасения тем, что на голосование могут воздействовать «зарубежные группы влияния»

Иржи Драгош (Фото: Ondrej Deml / CTK / Global Look Press)

Бывший глава чешской национальной Академии наук Иржи Драгош, вышедший во второй тур президентских выборов Чехии, заявил, что российские спецслужбы, по его данным, «заинтересованы» в победе в этой кампании его соперника Милоша Земана. Об этом после оглашения результатов голосования он сообщил в эфире чешского радио (Český rozhlas).

Ранее, 1 декабря, на своей странице в Facebook Драгош уже выражал опасения из-за того, что на ход выборов в Чехии могут воздействовать «зарубежные группы влияния». Тогда «максимально обеспечить безопасность» в ходе них он, по его словам, попросил премьер-министра республики Богуслава Соботку.

«Я все еще думаю, что Россия заинтересована в наших выборах», — заявил Драгош в интервью радиостанции. По его данным, «российские спецслужбы заинтересованы в переизбрании Милоша Земана». «Я не могу это доказать, но [чешская] Служба безопасности и информации (Bezpečnostní informační služba) признала это в своем годовом отчете», — пояснил также кандидат в президенты, заметив, что Праге, по его мнению, стоит опасаться Москвы.

«Напомню, что частью российской военной доктрины является заявление о том, что [ее] самым крупным военным врагом является НАТО, членом которого мы являемся», — сказал также чешский политик, подчеркнув в связи с этим, что «логично — российские спецслужбы будут действовать для разложения Североатлантического альянса».

Первый тур выборов президента в Чехии состоялся в минувшую пятницу, 12 декабря. Победу в нем одержал действующий президент республики Милош Земан. По итогам голосования он набрал 39,9% голосов. Иржи Драгош тогда заручился поддержкой только 25,9% избирателей.

Земан занимает пост главы Чехии с 2013 года. Он известен своей пророссийской позицией и одобрительными высказываниями в отношении России и ее руководства. Драгош в свою очередь выступает за европейский путь развития для республики и поддерживает антироссийские санкции ЕС.

Это уже не первый случай, когда Россию обвиняют во вмешательстве в выборы. Прежде это делали США — в Вашингтоне с середины прошлого года расследуется соответствующее дело, фигурантами которого являются сотрудники предвыборного штаба нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, 8 января, его советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил о «первых признаках вмешательства» Москвы в предстоящие выборы президента в Мексике. Ранее они также были замечены в ходе политических кампаний в Великобритании и Германии. Россия все подобные обвинения отрицает.