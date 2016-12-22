Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,17 56,67 EUR Нал. 69,32 68,60 USD Бирж. 56,65 +0,22 EUR Бирж. 68,98 +1,12 USD ЦБ. 56,60 -0,39 EUR ЦБ. 68,26 +0,20 EUR/USD 1,22 +0,02 BTC/USD Бирж. 13471,89 -746,68 MOEX 2262,38 +0,71% RTS 1261,07 +0,99% Brent 69,81 +1,01% DJIA 25803,19 +0,89% Nasdaq 7261,06 +0,68% FTSE 7778,64 +0,20%
В Чехии заявили о заинтересованности России в итогах выборов в республике
Лента новостей
Тест: как составить психологический портрет своего клиента 00:40, РБК и МегаФон В Анапе в результате отравления газом пострадали семь человек 00:21, Общество МТС, «ВымпелКом» и другие компании перепишут законы в сфере ИT и связи 00:01, Технологии и медиа Экс-владельцы «Мортона» инвестировали в сеть детских парков развлечений 00:00, Бизнес Назвавшего полицейского «мерзким» активиста суд оштрафовал на 5 тыс. руб. 14 янв, 23:46, Общество В Чехии заявили о заинтересованности России в итогах выборов в республике 14 янв, 23:31, Политика Число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 50 14 янв, 23:09, Общество The Wall Street Journal опровергла искажение слов Трампа 14 янв, 22:28, Политика Турция обвинила США в «легализации террористов» в Сирии 14 янв, 21:35, Политика Партия Медведева доложила о собранных за день 200 тыс. подписей за Путина 14 янв, 21:23, Политика Коалиция США начала создание из курдов Сил охраны границы Сирии 14 янв, 21:12, Политика «Манчестер Сити» пропустил четыре гола и проиграл впервые в сезоне 14 янв, 21:07, Спорт МИД Украины сравнил уровень безопасности в России с Сомали 14 янв, 20:30, Политика Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 14 янв, 20:27, РБК и МегаФон В Москве мужчина выстрелил в залезшего на его машину дебошира 14 янв, 19:53, Общество Бастрыкин призвал к внесудебной блокировке экстремистских сайтов 14 янв, 19:42, Политика Над входом в отель Трампа в Вашингтоне появилась проекция «вонючая дыра» 14 янв, 19:27, Политика Чемпионат Англии по футболу. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Онлайн 14 янв, 19:00, Спорт Википедия объяснила ошибку Google на запрос о победителе выборов-2018 14 янв, 18:55, Политика В КПРФ оценили сравнение Путиным тела Ленина в мавзолее с мощами святых 14 янв, 17:53, Политика Google объявил Путина победителем президентских выборов 2018 года 14 янв, 17:43, Политика В Сети появилось видео застрявшего на краю обрыва самолета в Турции 14 янв, 17:35, Общество Семья главы чеченского «Мемориала» покинула республику 14 янв, 17:12, Общество Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о дружбе с Ким Чен Ыном 14 янв, 16:47, Политика ФИФА осудила «Спартак» за твит о «шоколадках» 14 янв, 16:33, Спорт Lactalis отзовет 12 млн зараженных сальмонеллой банок детского питания 14 янв, 16:30, Общество В Люберцах водитель сбил на остановке двух женщин 14 янв, 15:57, Общество Мартен Фуркад установил новый рекорд в Кубке мира по биатлону 14 янв, 15:43, Спорт
В Чехии заявили о заинтересованности России в итогах выборов в республике
Политика, 14 янв, 23:31
0
В Чехии заявили о заинтересованности России в итогах выборов в республике
Вышедший во второй тур выборов главы Чехии Иржи Драгош заявил, что российские спецслужбы могут повлиять на исход кампании. Ранее он также выражал опасения тем, что на голосование могут воздействовать «зарубежные группы влияния»
Иржи Драгош (Фото: Ondrej Deml / CTK / Global Look Press)

Бывший глава чешской национальной Академии наук Иржи Драгош, вышедший во второй тур президентских выборов Чехии, заявил, что российские спецслужбы, по его данным, «заинтересованы» в победе в этой кампании его соперника Милоша Земана. Об этом после оглашения результатов голосования он сообщил в эфире чешского радио (Český rozhlas).

Ранее, 1 декабря, на своей странице в Facebook Драгош уже выражал опасения из-за того, что на ход выборов в Чехии могут воздействовать «зарубежные группы влияния». Тогда «максимально обеспечить безопасность» в ходе них он, по его словам, попросил премьер-министра республики Богуслава Соботку.

«Я все еще думаю, что Россия заинтересована в наших выборах», — заявил Драгош в интервью радиостанции. По его данным, «российские спецслужбы заинтересованы в переизбрании Милоша Земана». «Я не могу это доказать, но [чешская] Служба безопасности и информации (Bezpečnostní informační služba) признала это в своем годовом отчете», — пояснил также кандидат в президенты, заметив, что Праге, по его мнению, стоит опасаться Москвы.

Чешский выбор: кто поборется за пост президента со сторонником России
Политика

«Напомню, что частью российской военной доктрины является заявление о том, что [ее] самым крупным военным врагом является НАТО, членом которого мы являемся», — сказал также чешский политик, подчеркнув в связи с этим, что «логично — российские спецслужбы будут действовать для разложения Североатлантического альянса».

Первый тур выборов президента в Чехии состоялся в минувшую пятницу, 12 декабря. Победу в нем одержал действующий президент республики Милош Земан. По итогам голосования он набрал 39,9% голосов. Иржи Драгош тогда заручился поддержкой только 25,9% избирателей.

Земан занимает пост главы Чехии с 2013 года. Он известен своей пророссийской позицией и одобрительными высказываниями в отношении России и ее руководства. Драгош в свою очередь выступает за европейский путь развития для республики и поддерживает антироссийские санкции ЕС.

Это уже не первый случай, когда Россию обвиняют во вмешательстве в выборы. Прежде это делали США — в Вашингтоне с середины прошлого года расследуется соответствующее дело, фигурантами которого являются сотрудники предвыборного штаба нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, 8 января, его советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил о «первых признаках вмешательства» Москвы в предстоящие выборы президента в Мексике. Ранее они также были замечены в ходе политических кампаний в Великобритании и Германии. Россия все подобные обвинения отрицает.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Чехия , Выборы , вмешательство России в выборы
Главное
МТС, «ВымпелКом» и другие компании перепишут законы в сфере ИT и связи Технологии и медиа
Материалы по теме
Милош Земан победил в первом туре выборов президента Чехии Политика
Земан назначил премьером Чехии миллиардера Бабиша Политика
Киев отреагировал на появление в Чехии карты со «спорным» Крымом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.