В Белом доме увидели «признаки вмешательства» России в выборы в Мексике

Советник по национальной безопасности Дональда Трампа генерал Герберт Макмастер заявил о «первых признаках вмешательства» России в предстоящие выборы президента в Мексике. Об этом сообщает издание The Hill.

«Что касается России, то нас очень беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде. В том числе применение в них киберинструментов​», — сказал Макмастер. По его словам, Москва намерена дезориентировать избирателей на выборах президента в Мексике, которые пройдут в июле.

Также помощник Трампа упомянул «российское вмешательство» в референдум о независимости Каталонии.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия на «протяжении десятилетий» пытается вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах, и в следующий раз Москва «попытается» сделать это в ноябре 2018 года — во время выборов в конгресс. При этом в интервью CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщал, что у США пока нет доказательств наличия таких планов у Москвы. «У нас пока их нет. Но мы знаем, что Россия вмешивалась в выборы в Европе и в других странах», — пояснял Тиллерсон.