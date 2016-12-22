Милош Земан лидировал в первом туре президентских выборов в Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре выборов, набрав 39,9% голосов. Об этом сообщает газета Lidove noviny, ведущая прямую трансляцию подсчета голосов.

Вторым стал экс-президент национальной Академии наук Иржи Драгош (25,9 %). За ними последовали Павел Фишер (9,9%), Михал Хорачек (8,9%) и Марек Хильшер (8,7%).

Бывший премьер-министр Чехии Мирек Тополанек занял шестое место с 4% голосов. «Я хочу поздравить Милоша Земана и Иржи Драгоша. Я хочу пригласить своих сторонников не останавливаться и во втором раунде проголосовать за Иржи Драгоша, — сказал Тополанек.

Второй тур выборов пройдет через 14 дней.

Во время посещения Земаном избирательного участка в Праге 12 января на него набросилась полуобнаженная активистка украинского феминистического движения Femen. На ее обнаженной груди было написано «Земан — продажная девка Путина». Охрана быстро нейтрализовала активистку и передала полиции, которая завернула ее в плед и посадила в подошедшую машину. В Femen призвали не голосовать за Земана, приравняв это к голосованию за Путина.

73-летний Милош Земан занимает пост президента с 2013 года. Пять лет назад он победил на первых в истории страны прямых выборах главы государства. Земан известен своей пророссийской позицией и частыми высказываниями в поддержку России и ее руководства. Выступая за сближение Чехии с Москвой и Китаем, Земан критикует миграционную политику Евросоюза и антироссийские санкции. Иржи Драгош выступает за европейский вектор развития, одобряет санкции против России как нарушавшей будапештский меморандум 1994 года и суверенитет Украины, а инвестиционная привлекательность Москвы для него под вопросом.