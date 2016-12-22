Чешский выбор: кто поборется за пост президента со сторонником России

В пятницу в Чехии пройдет первый тур выборов президента. Основная борьба развернется между сторонником развития отношений с Россией, действующим президентом Милошем Земаном, и критиком политики Москвы Иржи Драгошем

Иржи Драгош (Фото: Petr David Josek / AP)

​Президент без кампании

12–13 января в Чехии пройдет первый тур президентских выборов. Социологические опросы показывают, что в нем победитель выявлен не будет, а во втором, который состоится через две недели, наилучшие шансы на победу у действующего главы государства Милоша Земана. По данным опубликованного 7 января опроса чешского портала kdovyhrajevolby.ch, за Земана готовы проголосовать 47,6% избирателей. Ему немного уступает Иржи Драгош, бывший глава Академии наук Чехии, которого поддерживают 44,9%. Всего в выборах участвуют девять кандидатов.

73-летний Земан избирательную кампанию не вел и в дебатах не участвовал, его взгляды хорошо известны: он сторонник развития отношений с Россией и Китаем и яростный критик миграционной политики Евросоюза. При нем не прекращались споры Праги с Брюсселем: с началом миграционного кризиса летом 2015 года Чехия стала одной из стран ЕС, выступающих за ужесточение политики принятия беженцев и саботирующих решения Брюсселя о распределении мигрантов. За два года действия «плана Юнкера» по распределению беженцев между странами ЕС Чехия приняла лишь 12 человек из положенных 2 тыс., причем с августа 2016 года она не приняла ни одного мигранта.

Еще в феврале 2016 года тогдашний чешский премьер Богуслав Соботка пригрозил последовать примеру Британии и организовать референдум о выходе страны из ЕС, если Брюссель будет настаивать на соблюдении мигрантских квот. В декабре 2017 года Еврокомиссия подала жалобу на Венгрию, Польшу и Чехию в Европейский суд, обвинив их в несоблюдении обязанностей по размещению мигрантов. На этом фоне Чехия укрепляет отношения с партнерами по «Вышеградской группе», в которую также входят Венгрия, Польша и Словакия, выступившие единым фронтом против миграционной политики ЕС.

Основной соперник Земана в ходе кампании выступал с проевропейских позиций. «Я хочу совершенно другой стиль президентства, хочу объединять людей, а не наклеивать на них ярлыки, хочу иметь союзников в НАТО и ЕС, а не в Китае», — сказал 68-летний Драгош в интервью www.dvtv.cz.

Раздел по российской линии

Земан занимает пост главы государства с 2013 года. Пять лет назад он стал победителем на первых в истории страны прямых выборах президента. За время президентства Земан дважды приезжал в Россию: в мае 2015 года он принимал участие в торжествах по случаю юбилея победы в Великой Отечественной войне, а в ноябре 2017 года провел четырехдневное турне по России с делегацией чешских политиков и бизнесменов. Еще дважды он встречался с президентом Владимиром Путиным на международных форумах. На деловом форуме в Москве 22 ноября в присутствии Земана были подписаны соглашения на сумму около $1 млрд.

Милош Земан и Владимир Путин. 14 мая 2017 года (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

В ходе визита Земан, как и раньше, критиковал санкции, введенные против России в связи с присоединением Крыма и событиями в Донбассе. Однако позиция президента Чехии не повлияла на голосование его страны по вопросам о санкциях в Евросоюзе. Президент Чехии не такая важная фигура, чтобы влиять на политику Евросоюза в целом, обращает внимание политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. «Чешскому бизнесу в России и до Земана работалось довольно комфортно: не так много компаний инвестируют в Россию, значит, помощь государства и гарантии требуются также немногим», — объясняет Преображенский. По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот между Россией и Чехией за январь—октябрь 2017 года увеличился на 42% к аналогичному периоду 2016 года и составил $6,08 млрд (торговый оборот со всеми странами ЕС за тот же период составил $200 млрд).

Бывший президент Академии наук Чехии Иржи Драгош поддерживает популярный в Чехии лозунг «Мы относимся к Западу», напоминает эксперт. Драгош неоднократно прямо говорил об опасности российского влияния на чешские выборы. Россию Драгош считает для Чехии менее важным партнером, чем, например, Францию, а в случае победы на выборах в первую очередь он бы хотел видеть от России гарантии инвестиций, с которыми, по его словам, есть большие проблемы. Присоединение Крыма Драгош не признает и выступает в целом за сохранение санкций.

«Санкции против России были введены после того, как она грубо нарушила Будапештские соглашения 1994 года, которые гарантировали территориальную целостность Украины <...> С моей точки зрения, основания для санкций сохраняются», — говорил Драгош в конце прошлого года Би-би-си.

Чехия — парламентская республика, значительную роль в определении политики государства играет правящая коалиция, а полномочия президента в основном представительские. В связи с этим предстоящее голосование можно назвать референдумом о доверии нынешнему президенту, который, как считают его оппоненты, часто превышал свои полномочия и дискредитировал как сам пост президента, так и Чехию за рубежом, говорит Преображенский. Согласно проведенному компанией SentiOne исследованию, в социальных сетях в предвыборный период больше всего обсуждалась фигура Земана, однако большинство публикаций носило негативный характер.