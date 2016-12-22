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Чешский выбор: кто поборется за пост президента со сторонником России
Политика, 09:02
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Чешский выбор: кто поборется за пост президента со сторонником России
В пятницу в Чехии пройдет первый тур выборов президента. Основная борьба развернется между сторонником развития отношений с Россией, действующим президентом Милошем Земаном, и критиком политики Москвы Иржи Драгошем
Иржи Драгош (Фото: Petr David Josek / AP)

​Президент без кампании

12–13 января в Чехии пройдет первый тур президентских выборов. Социологические опросы показывают, что в нем победитель выявлен не будет, а во втором, который состоится через две недели, наилучшие шансы на победу у действующего главы государства Милоша Земана. По данным опубликованного 7 января опроса чешского портала kdovyhrajevolby.ch, за Земана готовы проголосовать 47,6% избирателей. Ему немного уступает Иржи Драгош, бывший глава Академии наук Чехии, которого поддерживают 44,9%. Всего в выборах участвуют девять кандидатов.

73-летний Земан избирательную кампанию не вел и в дебатах не участвовал, его взгляды хорошо известны: он сторонник развития отношений с Россией и Китаем и яростный критик миграционной политики Евросоюза. При нем не прекращались споры Праги с Брюсселем: с началом миграционного кризиса летом 2015 года Чехия стала одной из стран ЕС, выступающих за ужесточение политики принятия беженцев и саботирующих решения Брюсселя о распределении мигрантов. За два года действия «плана Юнкера» по распределению беженцев между странами ЕС Чехия приняла лишь 12 человек из положенных 2 тыс., причем с августа 2016 года она не приняла ни одного мигранта.

Еще в феврале 2016 года тогдашний чешский премьер Богуслав Соботка пригрозил последовать примеру Британии и организовать референдум о выходе страны из ЕС, если Брюссель будет настаивать на соблюдении мигрантских квот. В декабре 2017 года Еврокомиссия подала жалобу на Венгрию, Польшу и Чехию в Европейский суд, обвинив их в несоблюдении обязанностей по размещению мигрантов. На этом фоне Чехия укрепляет отношения с партнерами по «Вышеградской группе», в которую также входят Венгрия, Польша и Словакия, выступившие единым фронтом против миграционной политики ЕС.

Основной соперник Земана в ходе кампании выступал с проевропейских позиций. «Я хочу совершенно другой стиль президентства, хочу объединять людей, а не наклеивать на них ярлыки, хочу иметь союзников в НАТО и ЕС, а не в Китае», — сказал 68-летний Драгош в интервью www.dvtv.cz.

Раздел по российской линии

Земан занимает пост главы государства с 2013 года. Пять лет назад он стал победителем на первых в истории страны прямых выборах президента. За время президентства Земан дважды приезжал в Россию: в мае 2015 года он принимал участие в торжествах по случаю юбилея победы в Великой Отечественной войне, а в ноябре 2017 года провел четырехдневное турне по России с делегацией чешских политиков и бизнесменов. Еще дважды он встречался с президентом Владимиром Путиным на международных форумах. На деловом форуме в Москве 22 ноября в присутствии Земана были подписаны соглашения на сумму около $1 млрд.

Милош Земан и Владимир Путин. 14 мая 2017 года (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

В ходе визита Земан, как и раньше, критиковал санкции, введенные против России в связи с присоединением Крыма и событиями в Донбассе. Однако позиция президента Чехии не повлияла на голосование его страны по вопросам о санкциях в Евросоюзе. Президент Чехии не такая важная фигура, чтобы влиять на политику Евросоюза в целом, обращает внимание политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. «Чешскому бизнесу в России и до Земана работалось довольно комфортно: не так много компаний инвестируют в Россию, значит, помощь государства и гарантии требуются также немногим», — объясняет Преображенский. По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот между Россией и Чехией за январь—октябрь 2017 года увеличился на 42% к аналогичному периоду 2016 года и составил $6,08 млрд (торговый оборот со всеми странами ЕС за тот же период составил $200 млрд).

Бывший президент Академии наук Чехии Иржи Драгош поддерживает популярный в Чехии лозунг «Мы относимся к Западу», напоминает эксперт. Драгош неоднократно прямо говорил об опасности российского влияния на чешские выборы. Россию Драгош считает для Чехии менее важным партнером, чем, например, Францию, а в случае победы на выборах в первую очередь он бы хотел видеть от России гарантии инвестиций, с которыми, по его словам, есть большие проблемы. Присоединение Крыма Драгош не признает и выступает в целом за сохранение санкций.

«Санкции против России были введены после того, как она грубо нарушила Будапештские соглашения 1994 года, которые гарантировали территориальную целостность Украины <...> С моей точки зрения, основания для санкций сохраняются», — говорил Драгош в конце прошлого года Би-би-си.

Чехия — парламентская республика, значительную роль в определении политики государства играет правящая коалиция, а полномочия президента в основном представительские. В связи с этим предстоящее голосование можно назвать референдумом о доверии нынешнему президенту, который, как считают его оппоненты, часто превышал свои полномочия и дискредитировал как сам пост президента, так и Чехию за рубежом, говорит Преображенский. Согласно проведенному компанией SentiOne исследованию, в социальных сетях в предвыборный период больше всего обсуждалась фигура Земана, однако большинство публикаций носило негативный характер.

Правительство недоверия

10 января в нижней палате чешского парламента должно было состояться голосование по утверждению кабинета министров во главе с миллиардером, лидером получившей наибольшее число голосов на осенних парламентских выборах партии «Акция недовольных граждан» (ANO) Андреем Бабишем. Однако на вечернем голосовании правительство не получит необходимого числа голосов, прогнозировало агентство Reuters со ссылкой на опрошенных депутатов. Президент Земан 10 января заявил, что даст Бабишу еще одну попытку сформировать правительство.

Оппозиция выступает против Бабиша, из-за того что полиция обвинила его в организации схемы незаконного присвоения дотаций из европейских фондов на сумму около $2,4 млн. Премьер выдвинутые обвинения отвергает, называя их провокацией. По мнению Земана, парламентарии не должны спешить с осуждением Бабиша, так как его вина не доказана.

Несмотря на политические проблемы, экономика Чехии демонстрирует хорошие показатели, пишет Reuters. Уровень безработицы — самый низкий за последние 20 лет — в декабре составил 3,8%.​

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Макаренко.
Теги: Чехия , выборы президента , Милош Земан , Санкции
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