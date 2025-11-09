Трамп назначил юриста на должность спецпосланника в Белоруссии

Джон Коул (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии. В сентябре он встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко в качестве представителя президента США.

«Я с радостью объявляю, что Джон Коул, эсквайр, известный как один из действительно ВЕЛИКИХ юристов нашей страны... назначается специальным посланником Соединенных Штатов в Белоруссию. Он уже успешно договорился об освобождении 100 заложников и планирует добиться освобождения еще 50», — отметил Трамп.

Президент также поблагодарил Лукашенко за рассмотрение вопроса об освобождении еще 50 человек.

В сентябре Лукашенко помиловал 52 заключенных в Белоруссии после встречи с Коулом. Часть осужденных — иностранные граждане, которые лишились свободы за шпионскую деятельность, а также за участие в экстремистской и террористической деятельности. Среди них — 14 иностранных граждан. Белоруссия передала их Литве. Позже в том же месяце Лукашенко помиловал еще 25 человек.

В конце августа источники Rzeczpospolita сообщили, что Минск и Вашингтон продолжают переговоры. Белоруссия предлагает освободить «бóльшую часть» из 1,3 тыс. человек, о которых говорил Трамп, а в обмен рассчитывает на ослабление санкций США, передавало издание.