В Думе заявили о признании Deutsche Welle нежелательной организацией

Генеральная прокуратура, как сообщил Пискарев, признала DW нежелательной по предложению думской комиссии. В список Минюста соответствующая организация пока не внесена

Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press

Генеральная прокуратура России поддержала признание немецкой телекомпании Deutsche Welle (DW, Минюст также признал ее иноагентом) нежелательной организацией в стране. Об этом сообщила комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Приветствуем решение Генеральной прокуратуры России, поддержавшей наше предложение о признании нежелательной деятельности немецкой государственной федеральной медиакомпании Deutsche Welle», — заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

DW, по его словам, «находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды». Комиссия после мониторинга ее публикаций не раз критически оценивала их, «особенно в электоральный период», отметил депутат.

DW «также известна своей медиаакадемией, длительное время подготавливающей специалистов по дезинформации», продолжил парламентарий. Он обвинил ее выпускников в том, что они, действуя в качестве российских внештатных сотрудников, «активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России».

«Теперь, после внесения Министерством юстиции России Deutsche Welle в перечень нежелательных организаций, любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с действующим законодательством», — заключил Пискарев.

В списке нежелательных организаций на сайте Минюста Deutsche Welle пока нет. В российской правоприменительной практике именно Генеральная прокуратура первой присваивает организации такой статус, затем министерство включает его в соответствующий перечень.

В России сотрудничество с нежелательной организацией влечет как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий, и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в ее деятельности на сумму до 15 тыс. руб., должностные лица — до 50 тыс. руб. Юридические лица же могут получить штраф на сумму до 100 тыс. руб.

Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания или человек организует, либо финансирует деятельность такой организации. Наказание предусматривает штраф на сумму до 500 тыс. руб., обязательные либо исправительные работы, а также лишение свободы на срок до шести лет.

Власти считают нежелательными организации, деятельность которых представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Присвоение такого статуса означает запрет на осуществление деятельности. Сейчас в перечне на сайте Минюста 285 организаций (без Deutsche Welle).

В начале февраля 2022 года вещание Deutsche Welle в России запретили в ответ на аналогичную меру Берлина против немецкой версии российского телеканала RT. Корреспондентские пункты немецкой телерадиокомпании в России тогда закрыли, а у журналистов отозвали аккредитацию. В следующем месяце телекомпанию признали в России иноагентом. DW финансируется из федерального бюджета Германии.