 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Думе заявили о признании Deutsche Welle нежелательной организацией

Пискарев: Генпрокуратура признала Deutsche Welle нежелательной организацией
Генеральная прокуратура, как сообщил Пискарев, признала DW нежелательной по предложению думской комиссии. В список Минюста соответствующая организация пока не внесена
Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press
Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press

Генеральная прокуратура России поддержала признание немецкой телекомпании Deutsche Welle (DW, Минюст также признал ее иноагентом) нежелательной организацией в стране. Об этом сообщила комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Приветствуем решение Генеральной прокуратуры России, поддержавшей наше предложение о признании нежелательной деятельности немецкой государственной федеральной медиакомпании Deutsche Welle», — заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

DW, по его словам, «находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды». Комиссия после мониторинга ее публикаций не раз критически оценивала их, «особенно в электоральный период», отметил депутат.

В Госдуме предложили «выдворить» Британский совет и Deutsche Welle
Политика
Василий Пискарев

DW «также известна своей медиаакадемией, длительное время подготавливающей специалистов по дезинформации», продолжил парламентарий. Он обвинил ее выпускников в том, что они, действуя в качестве российских внештатных сотрудников, «активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России».

«Теперь, после внесения Министерством юстиции России Deutsche Welle в перечень нежелательных организаций, любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с действующим законодательством», — заключил Пискарев.

В списке нежелательных организаций на сайте Минюста Deutsche Welle пока нет. В российской правоприменительной практике именно Генеральная прокуратура первой присваивает организации такой статус, затем министерство включает его в соответствующий перечень.

В России сотрудничество с нежелательной организацией влечет как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий, и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в ее деятельности на сумму до 15 тыс. руб., должностные лица — до 50 тыс. руб. Юридические лица же могут получить штраф на сумму до 100 тыс. руб.

Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания или человек организует, либо финансирует деятельность такой организации. Наказание предусматривает штраф на сумму до 500 тыс. руб., обязательные либо исправительные работы, а также лишение свободы на срок до шести лет.

Власти считают нежелательными организации, деятельность которых представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Присвоение такого статуса означает запрет на осуществление деятельности. Сейчас в перечне на сайте Минюста 285 организаций (без Deutsche Welle).

В начале февраля 2022 года вещание Deutsche Welle в России запретили в ответ на аналогичную меру Берлина против немецкой версии российского телеканала RT. Корреспондентские пункты немецкой телерадиокомпании в России тогда закрыли, а у журналистов отозвали аккредитацию. В следующем месяце телекомпанию признали в России иноагентом. DW финансируется из федерального бюджета Германии.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Deutsche Welle нежелательные организации Василий Пискарев Госдума Генеральная прокуратура
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 18:22
Лыжник Коростелев назвал ужасным свое выступление в спринте на Кубке мира Спорт, 18:30
В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг Общество, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Фицо заявил, что продолжит выступать за возобновление отношений с Россией Политика, 18:09
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Боксер Шумков принес сборной России первое золото на ЧМ в Дубае Спорт, 17:54
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
В Думе заявили о признании Deutsche Welle нежелательной организацией Политика, 17:49
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Освобожденных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину Политика, 17:41
Тренер назвал причины неудач Коростелева и Непряевой в спринте на КМ Спорт, 17:34
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29