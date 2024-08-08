Путин ввел штрафы за участие в нежелательных организациях

Штрафы за участие в нежелательных организациях составят до 15 тыс. руб. для физлиц, до 50 тыс. руб. — для должностных и до 100 тыс. руб. — для юрлиц. Также расширен список организаций, которые могут получить статус нежелательных

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России подписал закон, который предусматривает административную ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Одним из авторов законопроекта стал председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Инициатива была принята в Госдуме 23 июля и одобрена в Совфеде 2 августа.

Теперь за участие во всех нежелательных организациях физическим лицам грозит штраф в размере до 15 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юридическим лицам — до 100 тыс. руб. За повторное нарушение будет грозить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., обязательные работы сроком до 360 часов или до четырех лет лишения свободы. Сбор средств или финансирование деятельности нежелательных организаций обернется лишением свободы на срок до пяти лет и лишением права занимать определенные должности сроком до десяти лет.

Поправки были внесены в ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) и ст. 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) — из них исключили слово «неправительственная». Таким образом, нежелательными теперь могут быть признаны в том числе организации, действующие под эгидой зарубежных госорганов.

Власти считают нежелательными организации, деятельность которых представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Присвоение такого статуса означает запрет на осуществление деятельности.

Нежелательные организации выявляет Генпрокуратура, после чего они попадают в соответствующий реестр Минюста. Сейчас в этом списке находится 181 организация.