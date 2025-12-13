 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Би-би-си узнала о решении Киева ликвидировать интернациональные легионы

Сюжет
Военная операция на Украине
Решение вызвало критику со стороны участников легионов, опасающихся сокращения потока иностранных добровольцев. «Интернациональные легионы» существовали с начала конфликта в феврале 2022 года
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

На Украине до конца 2025 года расформируют все четыре воинские части cухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые существовали с начала конфликта под названием «Интернациональные легионы», сообщает украинская служба Би-би-си.

Согласно плану Генштаба, бойцы, включая иностранцев, продолжат свою службу в штурмовых войсках.

Решение вызвало критику со стороны отдельных представителей легионов. Они считают, что принятое решение может привести к сокращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию, а вероятно, и вообще к его прекращению.

В командовании ВСУ уверяют, что эта реформа является эволюционным процессом и легионы уже сыграли свою роль, которая была важна лишь в первые годы конфликта.

Интернациональные легионы обороны Украины (иногда используются названия «Иностранные легионы» или «Международные легионы») являются отдельными батальонами спецназначения, которые с начала конфликта существовали в структуре территориальной обороны, а впоследствии — в подчинении командования сухопутных войск.

Минобороны сообщило об ударах «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

О создании интернационального легиона территориальной обороны украинский президент Владимир Зеленский объявил через несколько дней после начала специальной военной операции, это было сделано для привлечения добровольцев из-за рубежа.

В октябре 2024 года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в интернациональном легионе ВСУ участвуют около 18 тыс. иностранцев. По словам руководителя ведомства, новых участников интернационального легиона вербуют украинские диппредставительства в разных государствах.

В Минобороны России заявляли, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники из ряда западных стран: США, Великобритании, Польши, Канады и других. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, привлечение Украиной наемников не сможет изменить ход военной операции.

С начала специальной военной операции на Украине Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении военной техники ВСУ и личного состава. Так, 13 декабря оборонное ведомство сообщило, что ВС России нанесли поражение различным объектам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах Украины.

