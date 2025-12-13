Минобороны сообщило об ударах «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские военные нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и энергетики Украины, передает Минобороны.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Также целью удара стала украинская портовая инфраструктура. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — сообщили в Минобороны.

Материал дополняется.