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КГБ заявил о подготовке спецслужбами Запада захвата власти в Белоруссии
КГБ Белоруссии: западные спецслужбы готовят боевиков для захвата власти в стране
Комитет государственной безопасности Белоруссии знает сотрудников западных спецслужб, которые готовят боевиков для захвата власти в стране, заявил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек, передает телеканал ОНТ.
«Комитету государственной безопасности эти лица [проходящие подготовку боевики] известны, нам известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку. Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности», — сказал Бычек.
По его словам, такую подготовку проводят на базе вооруженных формирований и спецподразделений. При этом у КГБ Белоруссии есть все возможности ликвидировать угрозу своевременно, добавил он.
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