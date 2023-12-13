Японский премьер уволит министров из-за скандала с откатами

Японский премьер-министр Фумио Кисида отправит в отставку 15 членов кабмина из фракции убитого предшественника Синдзо Абэ. Правящая партия погрязла в коррупционном скандале, а рейтинг правительства упал на рекордно низкий уровень

Фумио Кисида (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Кого японский премьер отправил в отставку

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил 13 декабря о планируемых на следующий день масштабных перестановках в правительстве из-за разгоревшегося в стране коррупционного скандала. «В качестве главы партии я сделаю все возможное, чтобы восстановить доверие общества, а правительство и правящая партия будут работать вместе с большим чувством срочности, чтобы не было никаких препятствий для реализации нашей политики», — сообщил Кисида на пресс-конференции. Глава правительства подчеркнул, что «без доверия народа не может быть политической стабильности» и пообещал прислушиваться к «суровым голосам, требующим политических реформ».

В отставку будут отправлены в общей сложности 15 членов кабмина, включая министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру, министра общенациональных дел Дзюндзи Судзуки и министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Итиро Мияситу. Своей должности также лишится «второй человек в правительстве», генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, а также пять замминистров и шесть парламентских секретарей.

Кроме того, 13 декабря в отставку подали ключевые партийные руководители — глава политсовета Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Коити Хагиуда и глава комитета правящей партии по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги.

Все они состояли в крупнейшей фракции Либерально-демократической партии Японии ЛДПЯ, «Сэйва Сэйсаку Кэнкюкай» (Совет по политическим вопросам Сэйва), которую при жизни возглавлял экс-премьер Японии Синдзо Абэ, убитый в июле 2022 года. В общей сложности во фракции Абэ состоит 99 членов верхней и нижней палаты японского парламента (около четверти от общего числа депутатов ЛДПЯ).

Почему Кисида решился на масштабные перестановки в кабмине

Отставки не стали неожиданностью: о планах Кисиды провести масштабные перестановки в кабмине японские СМИ сообщали еще в воскресенье, 10 декабря. Причина тому — масштабный коррупционный скандал, связанный с получениями политиками из правящей партии откатов.

Внутри каждой из фракций ЛДПЯ существуют четкие квоты на количество пожертвований, которые члены могут собрать с помощью продажи билетов на приемы и вечеринки партии. Однако, как стало известно в последние недели, политики нередко превышали норматив: «избыточные» пожертвования не вносились в финансовую отчетность и оседали либо в карманах самих политиков в качестве откатов, либо в тайных фондах.

По данным агентства «Киодо», за последние пять лет члены «фракции Абэ» могли таким образом присвоить не менее 500 млн иен (более $3,4 млн). Наиболее серьезные подозрения звучат в адрес генсека кабмина Мацуно — его обвиняют в получении откатов на общую сумму в 10 млн йен ($68,5 тыс.). В силу занимаемой должности политик ежедневно проводит по два брифинга, однако по-прежнему отказывается давать какие-либо комментарии.

11 декабря в палате представителей японского парламента по инициативе оппозиции прошло голосование по вынесению вотума недоверия Мацуно, однако большинство депутатов проголосовали против. 13 декабря оппозиция также попыталась добиться вынесения вотума недоверия всему правительству Японии, но вновь потерпела неудачу.

Расследование ведется в отношении всех пяти основных фракций ЛДПЯ, причем «Котикай», которую до недавнего времени возглавлял Кисида, также была уличена в занижении суммы пожертвований в финансовой отчетности за 2018–2022 годы. По данным телеканала Nippon Terebi, фракция не задекларировала около 20–30 млн йен ($137–206 тыс.), полученных в качестве пожертвований. Японские правоохранители пока устанавливают, получал ли откаты кто-то из членов «Котикай», тогда как в самой фракции объясняют случившееся «канцелярской ошибкой», сообщает «Киодо». На фоне разгоревшегося скандала Кисида объявил 7 декабря о решении покинуть «Котикай» из-за занимаемых им должностей премьер-министра и председателя ЛПДЯ.

Телеканал NHK называет коррупционный скандал самым масштабным с избранием Кисиды на пост главы правительства.

Почему разгон кабмина вряд ли спасет премьерство Кисиды

Согласно последнему опросу телеканала NHK, на фоне коррупционного скандала рейтинг японского правительства опустился до 23% — рекордно низкий уровень с 2012 года, когда ЛДПЯ вернулась к власти после трехлетнего пребывания в оппозиции. Исследование, проведенное совместно газетой «Санкэй симбун» и телеканалом FNN, приводит еще более низкий показатель — 22,5%. Уровень неодобрения правительства при этом достиг рекордно высокой отметки 71,9%.

Подавляющее большинство респондентов «Санкэй» и FNN, возлагают ответственность за коррупционный скандал на самого Кисиду (87,7%) и хотят, чтобы он покинул премьерский пост либо по истечении срока полномочий в качестве председателя ЛДПЯ в сентябре 2024 года (46,3%), либо досрочно (40,5%). За сохранение Кисидой его должности высказались лишь 9,3% опрошенных.

Нынешний скандал хотя и, вероятно, один из наиболее громких за последние несколько десятилетий, но далеко не первый за двухлетнее премьерство Кисиды. В июле 2022 года был застрелен бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ, что стало шоком для страны, традиционно считающейся одной из наиболее безопасных в мире. Убийца объяснил свой поступок связью политика с Церковью объединения — тоталитарной сектой родом из Южной Кореи, которая разорила его семью. Вскоре выяснилось, что не только Абэ, но и почти половина парламентариев из ЛДПЯ, включая членов правительства, действительно сотрудничали или поддерживали близкие отношения с сектой.

Тогда Кисида, как и в этот раз, провел масштабные перестановки в правительстве и отправил в отставку семерых министров, заподозренных в сотрудничестве с сектой, в том числе брата убитого Абэ и министра обороны Нобуо Киси. Кроме того, японское правительство инициировало судебную процедуру роспуска Церкви объединения.

Кисида отвергал любые связи с сектой. Однако 4 декабря японские СМИ сообщили, что еще в 2019 году политик, возглавлявший тогда политический совет ЛДПЯ, провел встречу с бывшим спикером палаты представителей конгресса США Ньютом Грингичем и главой японского подразделения Церкви объединения Масаёси Кадзикури. Кисида настаивал, что не помнит деталей беседы и не знал о присутствии Кадзикури на переговорах, но уже 9 декабря агентство «Киодо» опубликовало его совместный снимок с Грингичем, Кадзикури и бывшим главой американского подразделения секты Майклом Дженкинсом.

Одних лишь правительственных перестановок не хватит для спасения премьерства Кисиды, отмечает газета «Асахи симбун». «Он должен понимать, что вернуть доверие общества будет практически невозможно без искоренения пороков фракционной политики и кардинального повышения прозрачности политического финансирования», — говорится в колонке издания.

С другой стороны, решение Кисиды сосредоточить антикоррупционные усилия лишь на членах «фракции Абэ» (при наличии подозрений и в отношении других групп) может настроить против премьера значительную часть однопартийцев. «Невозможность занимать ключевые посты в правительстве и партии — это притеснение. В таком случае нам больше не нужно будет поддерживать администрацию Кисиды», — заявил газете «Йомиури симбун» один из высокопоставленных членов фракции.

Партийное руководство уже рассматривает вариант с досрочной отставкой Кисиды весной. Влиятельный член ЛДПЯ Сигэру Исиба заявил телеканалу Fuji 11 декабря, что Кисида может подать в отставку после утверждения проекта бюджета на следующий финансовый год в конце марта. Другим способом «принятия ответственности» за коррупционный скандал, по его словам, может стать роспуск нижней палаты парламента и, соответственно, проведение досрочных выборов.

При этом рейтинг поддержки основных оппонентов правящей партии — Конституционно-демократической партии и Партии обновления Японии — по-прежнему не превышает 10%, что делает маловероятным приход к власти оппозиции.