Как Япония оказалась на грани политического кризиса

Рейтинги японского правительства на фоне проблем в экономике упали до 15-летних минимумов. Недовольство кабинетом Фумио Кисиды нарастает

Фумио Кисида (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Почему падают рейтинги правительства Кисиды

Уровень поддержки правительства Фумио Кисиды снизился на 4% по сравнению с октябрем и опустился до рекордно низкой отметки 28,3%, следует из опроса общественного мнения, проведенного агентством «Киодо» на минувших выходных. Как отмечают японские журналисты, этот показатель пробил уровень 30% впервые с 2009 года. Тогда Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) второй раз за всю историю проиграла выборы и ушла в оппозицию на три года — статус правящей она вернула себе лишь в 2012-м. Число оппонентов правительства также достигло рекордной отметки и оказалось вдвое выше, чем число сторонников, — 56,7% (на 4,2% больше, чем в октябре).

Главная причина падения — экономические проблемы. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, рост зарплат не поспевает за инфляцией, из-за чего домохозяйства уже седьмой месяц вынуждены урезать свои расходы, в том числе на еду. «Новый капитализм», провозглашенный главой либерал-демократов Кисидой в начале своего премьерства в 2021 году, так и не принес ожидаемых результатов, пояснил РБК Владимир Нелидов, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения. Кресло под Кисидой зашаталось, считает он.

2 ноября японское правительство утвердило пакет мер для оживления экономики на общую сумму 17 трлн иен ($113 млрд), в том числе сокращение подоходного и резидентского налогов на единую сумму 40 тыс. иен ($266,5 по курсу за 7 ноября) с человека и выделение субсидий для малоимущих домохозяйств по 70 тыс. иен. Однако 62,5% респондентов не одобрили эту кампанию, следует из опроса «Киодо». 40,4% опрошенных объяснили свое решение тем, что в будущем правительство все равно планирует поднять налоги, чтобы покрыть увеличенные вдвое оборонные расходы. Снижение подоходного налога было воспринято населением как «циничная попытка подкупа» и не принесло кабинету Кисиды политических очков, констатировал Нелидов.

68,6% избирателей также сочли излишним устройство в 2025 году в Осаке Всемирной выставки, которое обойдется в 235 млрд иен, что почти вдвое выше запланированной суммы. Респонденты также возложили на Кисиду ответственность за скандалы, в которые то и дело попадают члены его кабинета (на днях в отставку подал старший вице-министр юстиции Мито Какидзава, уличенный в нарушении избирательного права на весенних муниципальных выборах в Токио).

Однако сама ЛДПЯ пока удерживает лидирующие позиции: ее поддерживают 34,1% респондентов, а ее ближайшие оппоненты — Конституционно-демократическая партия и Партия обновления Японии — набрали по 9,3% каждая. Растущая популярность последней вызывает серьезную тревогу у второго участника правящей коалиции — правоцентристской партии «Комэйто», которая на весенних местных выборах показала худшие результаты с 1998 года. В итоге Партия обновления претендует на роль второй политической силы в стране.

Как Церковь объединения повлияла на положение правительства

Другой важный фактор, снизивший уровень одобрения правительства, — скандал, связанный с убийством 8 июля 2022 года бывшего премьера Синдзо Абэ, рекордсмена по продолжительности пребывания во главе кабинета (в общей сложности почти девять лет). Двумя годами ранее он был вынужден подать в отставку из-за обострившегося колита, но продолжал политическую деятельность и в день гибели приехал в город Нара, чтобы выступить на митинге в поддержку кандидата от ЛДПЯ.

Случившееся стало шоком для страны, традиционно считающейся одной из наиболее безопасных в мире, но не помешало ЛДПЯ показать довольно сильные результаты на выборах в верхнюю палату парламента, которые состоялись всего через два дня после гибели Абэ. Однако по мере прояснения мотивов убийства рейтинги правящей партии начали стремительно падать. Смертельно ранивший экс-премьера 41-летний Тэцуяй Ямагами рассказал полиции, что таким образом хотел отомстить Церкви объединения, которой досталось все состояние его семьи.

Церковь объединения была основана в Южной Корее в 1954 году проповедником Мун Сон Мёном (по его имени последователей называют мунитами). Из-за сомнительных практик, включая массовые коллективные бракосочетания между прежде незнакомыми членами секты, многие специалисты, в том числе российские, относят Церковь объединения к деструктивным и тоталитарным сектам. Церковь неоднократно меняла свое юридическое название, сейчас она зарегистрирована как Федерация семей за объединение и мир во всем мире.

Ямагами утверждал, что выбрал Абэ в качестве цели из-за его связей с Церковью объединения. Тот действительно направлял в адрес секты поздравительные телеграммы, а в сентябре 2021 года записал видеообращение к участникам мероприятия, организованного Федерацией семей за объединение и мир во всем мире. Расследование, начатое после показаний Ямагами, выявило многолетние контакты секты не только с семьей убитого премьера, но и со всей политической верхушкой страны. Выяснилось, что примерно половина парламентариев из ЛДПЯ, включая членов правительства, были связаны с мунитами.

Пытаясь спасти репутацию правящей партии, Кисида пообещал разорвать все связи с Церковью объединения и провел серьезные перестановки в кабинете, отправив в отставку семерых министров, заподозренных в сотрудничестве с сектой, в том числе брата убитого Абэ Нобуо Киси, возглавлявшего Министерство обороны. Кроме того, в октябре 2023 года японское правительство инициировало судебную процедуру роспуска Церкви объединения, лишив ее статуса религиозной организации. Согласно опросам общественного мнения, проведенным газетой «Асахи симбун», большая часть избирателей поддержали это решение, но на рейтинги ЛДПЯ оно не особенно повлияло.

Насколько велика вероятность отставки Кисиды

С большей вероятностью рейтинги японского правительства продолжат снижаться, считает Нелидов. «На недовольство экономической ситуацией накладывается общая усталость, характерная для японской политической культуры: когда через два года после прихода нового лидера к власти развеиваются связанные с ним надежды, а население начинает от него уставать. Поэтому поддержка Кисиды будет падать и дальше», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, рубежом для Кисиды станет сентябрь 2024 года — на эту дату запланированы выборы руководства ЛДПЯ. Хотя сейчас сложно сказать, кто может стать основным соперником действующего премьера, растущая критика внутри партии существенно снижает шансы Кисиды на победу.

Премьер может попытаться заручиться доверием избирателей, объявив досрочные выборы в нижнюю палату (срок полномочий депутатов нынешнего созыва истекает осенью 2025 года). По данным японских СМИ, Кисида собирался распустить ее уже к концу года, но решил повременить из-за неудачных для ЛДПЯ довыборов в парламент в конце октября, где правящая партия уступила оппозиции один из двух мандатов. Как считает Нелидов, досрочные выборы в нынешних условиях — рискованное предприятие для Кисиды: даже относительный неуспех ЛДПЯ может ускорить его отставку.

Отставка же кабинета может ознаменовать возвращение «премьерства вращающихся дверей», — так обозреватели называют период с 2006 по 2012 год, когда в Японии сменились шесть премьер-министров. Первым из них был Абэ, который в свой первый срок руководил правительством всего год. В 2012 году ему удалось вновь возглавить правительство, и на этот раз уже на восемь лет. Однако его преемник Ёсихидэ Суга сумел продержаться на должности немногим больше года. «Период Абэ был исключением, а не правилом. Кисида скорее раньше, чем позже перестанет быть премьер-министром, и Япония вернется к прежнему modus operandi», — заключил Владимир Нелидов.