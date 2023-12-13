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Политика ,  
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Берлин предъявил обвинения 27 людям по делу «рейхсбюргеров»

Прокуратура Германии предъявила обвинения 27 людям по делу «рейхсбюргеров»
В Германии предъявили обвинения 27 людям по делу «рейхсбюргеров», которые, по данным немецких властей, собирались устроить вооруженный госпереворот. Их обвинили в финансировании терроризма и подготовке акта госизмены

Прокуратура Германии предъявила обвинения 27 людям по делу «рейхсбюргеров» (движение, члены которого не признают ФРГ и считают себя гражданами «германского рейха»), сообщает Reuters. Обвинения предъявлены спустя чуть более года после ареста членов ультраправой группировки по подозрению в подготовке госпереворота с применением насилия.

«Граждане рейха» — движение немецких ревизионистов, основанное Вольфгангом Герхардом в 1985 году. Сторонники движения отрицают существование современной Германии как государства, не признают ее законов и правительства. Они считают, что Веймарская конституция 1919 года до сих пор имеет юридическую силу, так же как и границы Германии в период Второго рейха — Германской империи во время правления Гогенцоллернов.

Подсудимых обвинили в поддержке террористической организации и подготовке акта государственной измены. Как утверждают прокуроры, движение хотело создать новое государство во главе с 71-летним аристократом Генрихом XIII из княжеского рода Ройссов. По их данным, для этого члены организации планировала направить вооруженную группу, чтобы пробиться в парламент в Берлине, арестовать законодателей и свергнуть систему. С этой они набрали военных, приобрели снаряжение и провели тренировки по стрельбе, добавили прокуроры.

По информации прокуроров, движение располагало финансовыми ресурсами в размере порядка €500 тыс. и «огромным арсеналом оружия»: 380 единиц огнестрельного оружия, почти 350 единиц оружия, которое могло быть использовано для нанесения ножевых ранений людям, и почти 500 единиц другого оружия, а также по меньшей мере 148 000 единиц боеприпасов.

Группировка стремилась создать вооруженные отряды по всей стране и получить сигнал о «дне Х», считает сторона обвинения. «Члены организации были осведомлены о том, что планируемый захват власти повлечет за собой убийство людей», — говорится в заявлении прокуратуры.

Полных имен обвиняемых прокуратура не приводит в соответствии с правилами конфиденциальности. Дела будут направлены в суды во Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте, которые решат, следует ли продолжать судебные разбирательства в отношении этих лиц.

МВД Германии назвало число сторонников «Граждан рейха»
Политика
Фото:Julian Rettig / dpa / Global Look Press

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В декабре 2022 года МВД Германии объявило о проведении масштабной операции против «рейхсбюргеров». Тогда были задержаны не менее 25 человек. По данным прокуратуры, «граждане рейха» планировали свержение конституционных органов власти в стране. Среди задержанных оказалась гражданка России, а также экс-депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеман.

Прокуратура тогда заявляла, что Генрих XIII, которого заговорщики собирались привести к власти, ранее установил контакт «с российскими чиновниками в Германии». В то же время «нет никаких доказательств, что [российские] контактные лица положительно отреагировали на его обращение», указывали в ведомстве.

В Кремле называли заговор внутренней проблемой Германии. «Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Администратор телеграм-каналов группы, распространявший сообщения с идеями движения был задержан в ноябре 2021 года, это 58-летний житель Ольхинга (Бавария). По данным Федерального ведомства по охране Конституции, в Германии, на 2022 год насчитывалось около 23 тыс. человек, причисляющих себя к «гражданам рейха».

Немецкая полиция не раз проводила масштабные операции с обысками по делу «рейхсбюргеров», последняя прошла в ноябре этого года в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейне — Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Гамбурге и Нижней Саксонии. В ходе обысков были изъяты компьютеры, ноутбуки, смартфоны и устройства хранения информации.

В Кремле называли заговор внутренней проблемой Германии. «Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Германия госпереворот «граждане рейха»

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