Рим связал прекращение военной помощи Украине с мирными переговорами

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Приз самому ценному игроку НБА будет носить имя Майкла Джордана Спорт, 17:45
Глава «МосТрансПроекта» показал план развития метро и МЦД до 2030 года Общество, 17:44
Володин встретился с Эрдоганом в Анкаре Политика, 17:40
Роналду не будет завершать карьеру в сборной. Что происходит на ЧМ Спорт, 17:32
Глава Роспотребнадзора завила, что делать прививку от гриппа уже поздно Общество, 17:32
Госдума поддержала проект об ограничении использования иностранных слов Политика, 17:28
Попова заявила о подъеме заболеваемости коронавирусом в России Общество, 17:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На мощностях «Автотора» начали сборку китайских автомобилей Авто, 17:25
Минэк заявил, что не обсуждает пересмотр социально значимых продуктов Бизнес, 17:24
Цены на золото резко подскочили после выхода данных по инфляции в США Инвестиции, 17:18
Российский бизнесмен продал клуб АПЛ американскому миллиардеру Спорт, 17:16
Курс евро поднялся выше ₽67 впервые с 30 мая Инвестиции, 17:16
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 17:12
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала L'Officiel из-за фейков об армии Технологии и медиа, 17:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Рим связал прекращение военной помощи Украине с мирными переговорами

Министр обороны Италии назвал переговоры условием для прекращения военной помощи Украине
Новое правительство Италии продолжит политику предыдущего в вопросах военной помощи Украине, роль посредника в урегулировании конфликта мог бы взять на себя ЕС, заявил министр обороны страны Гвидо Кросетто
Гвидо Кросетто
Гвидо Кросетто (Фото: Matteo Nardone / Global Look Press)

Военная помощь Украине прекратится, когда Киев и Москва сядут за стол для проведения мирных переговоров, заявил министр обороны Италии Гвидо Кросетто, передает агентство ASNA.

«Военная помощь прекратится, когда будут мирные переговоры», — сказал он.

Министр не увидел альтернатив той политике, которая сейчас проводится Римом в связи со спецоперацией России на Украине. Он выразил мнение, что для начала прочного мирного процесса «нужна солидная и авторитетная фигура». «Я надеюсь, что эту роль мог бы взять на себя ЕС», — отметил Крозетто.

По его словам, линия предыдущего правительства по вопросу военной помощи Киеву будет продолжена. После отставки Марио Драги и выборов в парламент в октябре правительство Италии возглавила лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Кросетто указал, что детали военных поставок Украине, как и ранее, будут засекречены, но предоставлены парламентскому комитету по безопасности (COPASIR, осуществляет наблюдение за работой спецслужб и имеет доступ к государственной тайне). Reuters отмечает, что при предыдущем премьере Италии Марио Драги правительство Италии одобрило пять поставок оружия Киеву, подробности которых стали государственной тайной.

В ноябре Il Messaggero со ссылкой на источники сообщало о заморозке шестого пакета военной помощи Украине со стороны Италии. По данным издания, Рим хотел обсудить с НАТО вопрос о том, что именно сейчас необходимо Киеву в военном плане.

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже
Фото: Noor Khamis / Reuters Защита от кражи и время в долг: самая яркая история успеха в Африке
Фото: Unsplash Топ-менеджеры уезжают: как CEO пытаются сохранить команды
Фото: Shutterstock КНР задумалась о покупке нефти за юани. Пошатнет ли это гегемонию доллара
Фото: Hulton Archive / Getty Images Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Фото: Shutterstock Какую позицию занимает суд, когда речь идет о разделе бизнеса при разводе
Фото: Shutterstock «Ни разу не попадались полные идиоты»: каково работать в Adobe
Полигамные карьеры: что это за тренд и как компаниям реагировать на него

В декабре итальянское правительство утвердило указ, необходимый для поставок оружия в 2023 году. La Repubblica писала, что шестой пакет военной помощи Украине может быть одобрен в конце декабря — начале января и в него могут войти управляемые ракеты средней дальности Aspide.

Власти России не раз отмечали, что поставки западного оружия Украине не помешают достичь Москве целей спецоперации, но принесут «страдания» украинцам. В Кремле, говоря о поставках оружия Украине, также отмечали, что США «целенаправленно подливают масла в огонь».

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Италия поставки оружия министр обороны
Материалы по теме
Путин посчитал слова Меркель неожиданными и назвал верным решение об СВО
Политика
Украина получила от Франции РСЗО LRU
Политика
Власти Казахстана опровергли поставки в Россию компонентов для ракет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter