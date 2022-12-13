Рим связал прекращение военной помощи Украине с мирными переговорами

Новое правительство Италии продолжит политику предыдущего в вопросах военной помощи Украине, роль посредника в урегулировании конфликта мог бы взять на себя ЕС, заявил министр обороны страны Гвидо Кросетто

Гвидо Кросетто (Фото: Matteo Nardone / Global Look Press)

Военная помощь Украине прекратится, когда Киев и Москва сядут за стол для проведения мирных переговоров, заявил министр обороны Италии Гвидо Кросетто, передает агентство ASNA.

«Военная помощь прекратится, когда будут мирные переговоры», — сказал он.

Министр не увидел альтернатив той политике, которая сейчас проводится Римом в связи со спецоперацией России на Украине. Он выразил мнение, что для начала прочного мирного процесса «нужна солидная и авторитетная фигура». «Я надеюсь, что эту роль мог бы взять на себя ЕС», — отметил Крозетто.

По его словам, линия предыдущего правительства по вопросу военной помощи Киеву будет продолжена. После отставки Марио Драги и выборов в парламент в октябре правительство Италии возглавила лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Кросетто указал, что детали военных поставок Украине, как и ранее, будут засекречены, но предоставлены парламентскому комитету по безопасности (COPASIR, осуществляет наблюдение за работой спецслужб и имеет доступ к государственной тайне). Reuters отмечает, что при предыдущем премьере Италии Марио Драги правительство Италии одобрило пять поставок оружия Киеву, подробности которых стали государственной тайной.

В ноябре Il Messaggero со ссылкой на источники сообщало о заморозке шестого пакета военной помощи Украине со стороны Италии. По данным издания, Рим хотел обсудить с НАТО вопрос о том, что именно сейчас необходимо Киеву в военном плане.

В декабре итальянское правительство утвердило указ, необходимый для поставок оружия в 2023 году. La Repubblica писала, что шестой пакет военной помощи Украине может быть одобрен в конце декабря — начале января и в него могут войти управляемые ракеты средней дальности Aspide.

Власти России не раз отмечали, что поставки западного оружия Украине не помешают достичь Москве целей спецоперации, но принесут «страдания» украинцам. В Кремле, говоря о поставках оружия Украине, также отмечали, что США «целенаправленно подливают масла в огонь».