Сальдо сообщил о строительстве нового города на Азовском море

В Херсонской области будут строить новый город — власти региона утверждают, что намерены «посоревноваться» с Мариуполем, который сейчас активно восстанавливают

Владимир Сальдо (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

В Херсонской области начались работы по строительству нового города, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже идет [процесс строительства города]. Мы постараемся по-хорошему посоревноваться с Мариуполем, кто из нас быстрее будет возводить новые кварталы, школы, детсады, дороги», — сказал Сальдо (цитата по ТАСС).

По его словам, там будут созданы условия и для работы правительственных органов, как федеральных, так и территориальных.

Сальдо уточнил, что побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа будет превращено в туристический и природно-заповедный кластер, где не будет крупных промышленных предприятий.

В выбранном для строительства месте будет создана новая инфраструктура, там имеется автомобильное и железнодорожное сообщение.

Боевые действия под Мариуполем начались с первых дней спецоперации России на Украине, к концу мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном переходе города под российский контроль. Последние бои в городе велись на территории металлургического комбината «Азовсталь». В ходе боев город сильно пострадал. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в мае, что сносу подлежат более 60% домов в Мариуполе, но город полностью восстановят, в связи с чем ожидается «стройка беспрецедентного масштаба».

Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР. В конце июля он рассказал РБК, что в Мариуполе собираются построить дополнительные парки, больницу, а железную дорогу планируют задействовать как общественный транспорт. По его словам, все здания в центре города, которые не были разрушены, восстановят «по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов».

По оценке председателя Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана, полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.

Херсонскую область, где планируют строить новый город, российские войска взяли под контроль в марте. После проведенного в сентябре референдума она вошла в состав России. В середине октября в области началась эвакуация жителей с левого берега Днепра на правый, а 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск из Херсона для занятия обороны на левом берегу Днепра.