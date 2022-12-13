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«Коммерсантъ» узнал о запрете Китая на экспорт процессоров в Россию

«Коммерсантъ»: Китай запретил экспорт собственных процессоров Loongson в Россию
Китай запретил экспорт процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch из-за того, что технология их производства была признана стратегически важной, пишет газета
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Правительство Китая запретило экспорт процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch в Россию и другие страны. Решение связано с тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе КНР, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник издания, близкий к Минцифры, отметил, что российские производители электроники уже тестировали эти чипы, однако теперь приобрести партию этих процессоров не удастся. «Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson», — отметил источник.

Другой собеседник газеты на рынке электроники подтвердил, что китайское правительство запретило экспорт процессоров Loongson во все страны, в том числе и в Россию, поскольку это уникальная разработка: «Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков».

Корпорация Loongson была создана в 2002 году, ее целью было в том числе создание альтернативных американским Intel и AMD процессоров. В прошлом году компания представила собственную архитектуру LoongArch, которая может работать с программами, написанными под Intel и AMD. После начала спецоперации последние свернули поставки в Россию. Сейчас продукция Intel есть в перечне товаров для параллельного импорта.

Председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич сообщил, что у него отсутствует официальная информация о запрете поставок процессоров Loongson. По его словам, даже если такой запрет появится, то у РАСПП «есть множество способов закупок подобных товаров через третьи страны и более мелкие компании». Он обратил внимание на то, что все крупные китайские компании, которые зависят от мирового рынка, в любом случае стараются не афишировать поставки в Россию.

С 2014 года, после присоединения Крыма к России, США начали контролировать продажу высокотехнологичных элементов в Россию для использования в военных целях. Власти требовали от экспортеров получения государственной лицензии. При этом ограничений для поставок электроники для общего пользования не было.

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После начала военных действий на Украине в феврале США запретили продавать любые чипы российским военным и ввели ограничения по экспорту другим покупателям из России. Позже к санкциям присоединились ЕС и Тайвань. Китай официально санкции против России не вводил.

В России пять основных разработчиков микропроцессоров: МЦСТ, «Байкал», «Модуль», «Элвис» и «Миландр». Так, до начала спецоперации разработчик российских процессоров «Эльбрус» — АО «МЦСТ» — производил их на Тайване. Как писал РБК, на фоне санкций МЦСТ планировала перенести производство чипов на российский завод «Микрон» в Зеленограде.

Кроме «Микрона» в Зеленограде есть производство «НМ-Тех». В мае компания начала строить фабрику для выпуска процессоров 28 нм. Ранее «НМ-Тех» привозила в Россию специалистов из Тайваня для работы на ее производстве.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
микропроцессор чипы Китай экспорт санкции процессоры
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