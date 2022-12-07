Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты на юге России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Frank Media узнало о договоренностях ЦБ и ВТБ по покупке «Открытия» Финансы, 09:23
Выходец из России заработал $6 млрд на торговых алгоритмах Инвестиции, 09:22
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 09:19
КС не увидел противоречий в законе об отзыве полномочий у депутатов Общество, 09:16
В ЛНР сообщили о пополнении украинских сил в районе Артемовска Политика, 09:05
Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты на юге России Политика, 09:02
Владислав Мартынов — РБК: «Можем ожидать «криптовесну» в середине 2023-го Pro, 09:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Freedom Holding заявил о «ручных» проверках россиян в зарубежных банках Финансы, 09:00
Эксперты дали совет подать заявки в ЕС на разморозку активов к 23 декабря Инвестиции, 09:00
Блинкен заявил, что США не поощряли удары Украины по России Политика, 08:59
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 08:56
Telegram добавил возможность завести аккаунт без физической сим-карты Технологии и медиа, 08:52
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 08:45
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 08:32
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты на юге России

Ограничение на полеты в 11 российских аэропортов продлевается уже в 46-й раз
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов в южной и центральной частях России продлен до 15 декабря, сообщил РБК представитель Росавиации. Это 46-е продление ограничения на полеты.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Прием гражданских рейсов в этих аэропортах был прекращен 24 февраля. На фоне закрытия аэропортов РЖД нарастили число поездов на маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, чтобы обеспечить их транспортную доступность. Минтранс сформировал временный хаб на базе сочинского аэропорта, оставшегося открытым.

6 декабря беспилотник атаковал аэродром в Курске, который ранее совместно использовался гражданскими и военными воздушными судами, а сейчас перешел исключительно на обслуживание военных. В результате атаки загорелся нефтенакопитель. В тот же день была совершена атака на военный аэродром в Энегльсе Саратовской области.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
авиация Росавиация Аэропорты
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
В Курске беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома
Политика
Минобороны сообщило об атаке украинских дронов на аэродромы России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter