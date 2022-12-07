Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты на юге России

Ограничение на полеты в 11 российских аэропортов продлевается уже в 46-й раз

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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов в южной и центральной частях России продлен до 15 декабря, сообщил РБК представитель Росавиации. Это 46-е продление ограничения на полеты.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Прием гражданских рейсов в этих аэропортах был прекращен 24 февраля. На фоне закрытия аэропортов РЖД нарастили число поездов на маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, чтобы обеспечить их транспортную доступность. Минтранс сформировал временный хаб на базе сочинского аэропорта, оставшегося открытым.

6 декабря беспилотник атаковал аэродром в Курске, который ранее совместно использовался гражданскими и военными воздушными судами, а сейчас перешел исключительно на обслуживание военных. В результате атаки загорелся нефтенакопитель. В тот же день была совершена атака на военный аэродром в Энегльсе Саратовской области.