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Reuters узнал, что в ЕС предприняли демарш после слов Макрона о гарантиях

К демаршу присоединились страны Прибалтики, Польша и Словакия, его осуществление также поддержала Чехия, пишет агентство

Ряд стран ЕС предпринял дипломатический демарш Франции, выразив озабоченность в связи с заявлением французского лидера Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.

К демаршу присоединились страны Прибалтики, Польша и Словакия, он был осуществлен при поддержке Чехии. Точное число поддержавших демарш стран ЕС не известно, отмечает агентство.

Макрон 3 декабря предложил подумать о том, что будет после завершения спецоперации на Украине, говоря о новой архитектуре безопасности и гарантиях для России. Он напомнил об опасениях Москвы по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».

«Это то, что мы обсуждали с президентом [США Джо] Байденом», — подчеркнул французский лидер.

После этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО могут гарантировать России, что они не будут относиться к ней так же, как Москва относится к Украине.

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