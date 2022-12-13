Reuters узнал, что в ЕС предприняли демарш после слов Макрона о гарантиях
Ряд стран ЕС предпринял дипломатический демарш Франции, выразив озабоченность в связи с заявлением французского лидера Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.
К демаршу присоединились страны Прибалтики, Польша и Словакия, он был осуществлен при поддержке Чехии. Точное число поддержавших демарш стран ЕС не известно, отмечает агентство.
Макрон 3 декабря предложил подумать о том, что будет после завершения спецоперации на Украине, говоря о новой архитектуре безопасности и гарантиях для России. Он напомнил об опасениях Москвы по поводу того, что НАТО «придет к ее дверям».
«Это то, что мы обсуждали с президентом [США Джо] Байденом», — подчеркнул французский лидер.
После этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО могут гарантировать России, что они не будут относиться к ней так же, как Москва относится к Украине.
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