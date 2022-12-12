Дуда: НАТО не будет относиться к России так, как она относится к Украине

Дуда заявил, что НАТО не будет относиться к России так, как она к Украине

Страны НАТО могут гарантировать России, что не будут делать с ней то, что она делает с соседней страной, заявил Президент Польши Дуда

Страны НАТО могут гарантировать России, что они не будут относиться к ней так же, как Москва относится к Украине, передает Reuters. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ответ на вопрос об идее президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

«Мы, как честные люди, политики, члены НАТО, можем гарантировать России то, что никто не собирается делать с ней то, что она делает со своими соседями», — сказал он на конференции в Берлине.

Макрон 3 декабря предложил подумать о том, что будет после завершения спецоперации на Украине, говоря о новой архитектуре безопасности и гарантиях для России.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря призвал восстановить в Европе те механизмы безопасности, которые были созданы после холодной войны, при условии, что Россия будет их соблюдать.

Россия настаивала на «твердых, юридически обязывающих» гарантиях безопасности со стороны НАТО, добиваясь, в том числе отказа альянса от расширения на восток, в том числе за счет Украины.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2021 года заявлял, что НАТО «надула» Россию, не выполнив обещания не продвигаться на восток. В январе Россия провела серию переговоров со странами Запада, но сторонам не удалось договориться. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность заключения «новых минских соглашений» и предложил создать «новую архитектуру безопасности» в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности).

Он перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди них были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоцида, недопущения эскалации, фиксация окончания конфликта.

Условия, которые выдвигает Украина для диалога с Россией, российский МИД назвал нереалистичными. В Кремле заявляли, что для возобновления переговоров с Москвой у Киева «должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».