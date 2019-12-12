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Политика ,  
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Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай очень близки к заключению торговой сделки. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они хотят этого, и мы тоже!» — написал Трамп.

12 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что американская сторона на переговорах с КНР предложила вдвое сократить пошлины на китайские товары на сумму примерно $360 млрд.

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По информации источников газеты, Вашингтон также готов отказаться от планируемого повышения тарифов на некоторые товары из Китая. Оно намечено на 15 декабря. В свою очередь американская сторона потребовала от КНР обязательства по приобретению крупных партий американской сельскохозяйственной и иной продукции, охране прав на американскую интеллектуальную собственность и предоставлению США более широкого доступа к сектору финансовых услуг КНР. В противном случае США может вернуть пошлины на прежний уровень.

США и КНР находятся в состоянии торговой войны с 2018 года. Начало ей положил Трамп, подняв пошлины на ряд китайских товаров. Китай принял ответные меры. Сейчас стороны ведут переговоры о торговой сделке. Однако при срыве переговоров Трамп обещает существенно повысить пошлины.

Теги: Китай, торговая война, Дональд Трамп
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