Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,85 65,99 EUR Нал. 76,00 75,06 USD Бирж. 66,39 +0,01 EUR Бирж. 75,54 +0,01 USD ЦБ. 66,26 -0,17 EUR ЦБ. 75,39 +0,17 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3467,30 -79,33 IMOEX 2377,78 +0,31% RTSI 1128,47 +0,24% Brent 59,97 -1,12% DJIA 24527,27 +0,64% Nasdaq 7098,31 +0,95%
ЕСПЧ не принял жалобы жителей Цхинвала на Грузию по конфликту 2008 года
Лента новостей
В Белоруссии расширили перечень не включенных в список «тунеядцев» лиц 14:02, Общество МИД счел безумием резолюцию Европарламента по «Северному потоку-2» 13:51, Политика Биатлонист Шипулин назвал допинговые обвинения «охотой на ведьм» 13:50, Спорт Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов при международных перевозках 13:43, Политика Шаг во власть и поворот в Голливуде: достижения женщин в 2018-м 13:32, Pink Кадыров заявил о необходимости большего финансирования процветания Чечни 13:28, Экономика ЕСПЧ не принял жалобы жителей Цхинвала на Грузию по конфликту 2008 года 13:24, Политика Минобороны нашло инвестора для логистического центра в Крыму 13:18, Бизнес Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 13:17, РБК и Путешествие в Рождество В Австрии назвали число попавших под подозрение российских биатлонистов 13:17, Политика ФАС уличила «Юлмарт» и «Эльдорадо» в росте цен на цифровые ТВ-приставки 13:07, Бизнес Аэропорты Москвы заявили о работе в штатном режиме несмотря на снегопад 13:05, Общество Как не потерять Ethereum: хакеры начали атаковать сеть криптовалюты 12:58, Крипто СМИ сообщили о желании Глушакова перейти в «Ахмат» для снижения алиментов 12:54, Спорт МИД потребовал от Японии учитывать условия СССР по Курильским островам 12:40, Политика Эксперты нашли в Санкт-Петербурге самую дорогую однушку в России 12:38, Недвижимость СМИ узнали о планах стрелка в Страсбурге отомстить за «братьев в Сирии» 12:34, Общество Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 12:21, РБК и Thomson Reuters Новый год и каникулы как в кино: как повторить культовые образы 12:20, Pink МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Литвы 12:02, Политика Basis вернет $133 млн инвесторам: стартап закроется из-за ценных бумаг 11:50, Крипто Колобков заявил об отсутствии претензий к биатлонистам на ЧМ-2017 11:43, Общество Биатлонист сборной России прокомментировал допинговые обвинения 11:41, Спорт Греф назвал причины отсутствия кешбэка у Сбербанка 11:37, Финансы С этим придется считаться: 3 тренда в пищевой промышленности на 2019 год 11:36, PRO Под инвестора: как создают благоприятные условия для бизнеса в Ленобласти 11:30, Партнерский материал
ЕСПЧ не принял жалобы жителей Цхинвала на Грузию по конфликту 2008 года
Политика, 13:24
0
ЕСПЧ не принял жалобы жителей Цхинвала на Грузию по конфликту 2008 года

Европейский суд по правам человека в четверг, 13 декабря, сообщил в Страсбурге о том, что не примет к рассмотрению два из трех исков, поданных к Грузии жителями Цхинвала по событиям августа 2008 года. Об этом говорится в сообщении ЕСПЧ, поступившем в РБК.

Все заявители жаловались на нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет на бесчеловечное отношение), ст. 1 протокола 1 (защита собственности), ст. 13 (право на правовую защиту), ст. 14 (запрет дискриминации), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Президент Южной Осетии назвал присоединение к России «национальной идеей»
Политика

​Два иска суд решил не принимать к рассмотрению, так как хотя заявители и испытали «значительные неудобства», их обстоятельства «не были столь серьезными», чтобы считаться нарушением статей 2 и 3. Иски подали мать и дочь Изольда и Нино Кудуховы и супружеская пара Клара Наниева и Умар Багаев. Они жаловались на нарушение Грузией положений конвенции, так как им поступали угрозы от грузинских солдат, а их жилища были разрушены. Однако суд счет представленные ими свидетельства недостаточными. ​

По третьему иску ЕСПЧ не решил, может ли он быть принят к рассмотрению, и уведомил о нем правительство Грузии. Этот иск был подан Хадижат Джиоевой и двумя ее дочерьми Ириной и Алиной  Качмазовыми. Все трое — граждане России, проживавшие в августе 2008 года в Цхинвале.

Медведев назвал причины признания Абхазии и Южной Осетии
Политика

Джиоева и ее дочери указывали, что их права были нарушены в августе 2008 года. Джиоева 7 августа, после того как услышала выстрелы и работу тяжелой артиллерии, была вынуждена спасаться в подвале своего дома. На следующий день она вернулась в квартиру за одеждой и едой, и в это время в стену ее спальни попал снаряд. 10 августа она уехала из Цхинвала и встретилась с дочерьми, которые до этого перебрались в деревню. В сентябре 2008 года они вернулись в свою квартиру в столице Южной Осетии и увидели, что ей был причинен значительный ущерб. Суд постановил, что в отношении жалоб Джиоевой уведомит грузинское правительство, а иски ее дочерей приняты быть не могут, так как они уехали в деревню и для их жизней не было серьезного риска.

В конце августа в ЕСПЧ обратился Минюст Грузии, требуя признать Москву виновной в пытках и других нарушениях прав человека на территории Южной Осетии.

Теги: ЕСПЧ , Южная Осетия , Грузия
Главное
Греф назвал причины отсутствия кешбэка у Сбербанка Финансы
Материалы по теме
Минюст объяснил ЕСПЧ позицию России по инциденту в Керченском проливе Политика
ЕСПЧ отказался пересматривать дело Pussy Riot Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter