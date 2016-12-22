ЕСПЧ не принял жалобы жителей Цхинвала на Грузию по конфликту 2008 года

Европейский суд по правам человека в четверг, 13 декабря, сообщил в Страсбурге о том, что не примет к рассмотрению два из трех исков, поданных к Грузии жителями Цхинвала по событиям августа 2008 года. Об этом говорится в сообщении ЕСПЧ, поступившем в РБК.

Все заявители жаловались на нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет на бесчеловечное отношение), ст. 1 протокола 1 (защита собственности), ст. 13 (право на правовую защиту), ст. 14 (запрет дискриминации), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

​Два иска суд решил не принимать к рассмотрению, так как хотя заявители и испытали «значительные неудобства», их обстоятельства «не были столь серьезными», чтобы считаться нарушением статей 2 и 3. Иски подали мать и дочь Изольда и Нино Кудуховы и супружеская пара Клара Наниева и Умар Багаев. Они жаловались на нарушение Грузией положений конвенции, так как им поступали угрозы от грузинских солдат, а их жилища были разрушены. Однако суд счет представленные ими свидетельства недостаточными. ​

По третьему иску ЕСПЧ не решил, может ли он быть принят к рассмотрению, и уведомил о нем правительство Грузии. Этот иск был подан Хадижат Джиоевой и двумя ее дочерьми Ириной и Алиной Качмазовыми. Все трое — граждане России, проживавшие в августе 2008 года в Цхинвале.

Джиоева и ее дочери указывали, что их права были нарушены в августе 2008 года. Джиоева 7 августа, после того как услышала выстрелы и работу тяжелой артиллерии, была вынуждена спасаться в подвале своего дома. На следующий день она вернулась в квартиру за одеждой и едой, и в это время в стену ее спальни попал снаряд. 10 августа она уехала из Цхинвала и встретилась с дочерьми, которые до этого перебрались в деревню. В сентябре 2008 года они вернулись в свою квартиру в столице Южной Осетии и увидели, что ей был причинен значительный ущерб. Суд постановил, что в отношении жалоб Джиоевой уведомит грузинское правительство, а иски ее дочерей приняты быть не могут, так как они уехали в деревню и для их жизней не было серьезного риска.

В конце августа в ЕСПЧ обратился Минюст Грузии, требуя признать Москву виновной в пытках и других нарушениях прав человека на территории Южной Осетии.