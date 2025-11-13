WP узнала, что Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1980-х

Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году из-за учений НАТО в Европе, пишет WP. В них Рейган назвал события «пугающими». Документы были переопубликованы без 15 страниц в последние дни президентства Байдена

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Госдепартамент США в начале года без объяснения причин удалил со своего сайта документы о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР больше 40 лет назад, заметила газета Washington Post. Речь идет о напряженности, которая возникла на фоне учений НАТО Able Archer, проведенных на территории Западной Европы в ноябре 1983 года.

Документы были опубликованы в полном объеме в 2021 году в рамках серии книг Foreign Relations of the United States (FRUS) — летопись важнейших событий во внешней политике США за последние 30 лет. В 2022-м целый том из этого архива пропал, а в последние дни президентства Джо Байдена в январе 2025-го документы были переопубликованы без 15 страниц, касающихся Able Archer 83.

В отсутствующих документах, которые сейчас доступны только в архивной версии сайта Архива нацбезопасности Университета Джорджа Вашингтона, было сказано, что советское руководство восприняло маневры НАТО как подготовку к нападению и привело силы в боевую готовность. В частности, главнокомандующий ВВС СССР маршал авиации Павел Кутахов отдал приказ всем подразделениям 4-й советской воздушной армии быть в состоянии боевой готовности, «включая подготовку к немедленному применению ядерного оружия», говорится там.

Получив советское предупреждение о боевой готовности, помощник начальника штаба разведки ВВС США в Европе Леонард Перрутс сообщил главнокомандующему американской авиации в Европе генералу Билли Минтеру о «необычной активности» в ответ на операцию НАТО и посоветовал не увеличивать «реальную боевую готовность». В итоге опасность сошла на нет, и советские войска через несколько дней снизили боеготовность, следует из публикации архива пропавших документов.

Позже Перрутс говорил: «Если бы я знал тогда то, что узнал позже, я не уверен, какой совет дал бы». В отчете Консультативного совета по разведке при президенте США (PFIAB) за 1990 год решение Перрутса не обострять ситуацию описывается как «случайное, хотя и продиктованное плохой информированностью» и утверждается, что он и его коллеги-офицеры «действовали правильно», сказано в публикации.

Среди других удаленных материалов были оценки американских разведслужб и личные заметки экс-президента США Рональда Рейгана, который назвал события «действительно пугающими», пишет WP.

Удаление документов с сайта Госдепа произошло после того, как журналист издания Нейт Джонс подал запрос в ЦРУ о доступе к архиву по этим событиям и получил отказ. После этого он подал судебный иск против управления, требуя рассекреченную копию упомянутого документа. Федеральный судья округа Колумбия в итоге постановил, что ЦРУ не обязано было публиковать копию оригинала. В Госдепе после удаления документов так и не дали публичных разъяснений, ограничившись пометкой, что «15 страниц были отредактированы», говорится в статье.

Исчезновение документов совпало с кризисом в Историческом консультативном комитете — независимом органе, контролирующем достоверность серии FRUS, пишет издание. В начале года администрация Дональда Трампа уволила все девять членов комитета без объяснений причин, что приостановило работу органа.

Ранее некоммерческая организация Архив национальной безопасности (National Security Archive) опубликовала стенограмму, из которой следовало, что 42-й президент США Билл Клинтон на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в начале 2000-х говорил тому, что расширение НАТО не представляет угрозы для России.

Путин рассказывал о переговорах с Клинтоном в интервью Такеру Карлсону в феврале прошлого года. По словам российского президента, американский лидер назвал интересной идею вступления России в НАТО, но на следующий день, после разговора со своей командой, изменил свое мнение: «Нет, сейчас это невозможно».

Российские власти не раз выступали с критикой расширения НАТО, называя это угрозой безопасности страны. Стремление Украины стать членом альянса Москва называет одной из причин начала военной операции. При этом в Кремле не считают, что мир стал ближе к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом.