Политика
0

WP узнала, что Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1980-х

WP: Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983-м из-за учений НАТО
Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году из-за учений НАТО в Европе, пишет WP. В них Рейган назвал события «пугающими». Документы были переопубликованы без 15 страниц в последние дни президентства Байдена
Фото: Annabelle Gordon / Reuters
Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Госдепартамент США в начале года без объяснения причин удалил со своего сайта документы о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР больше 40 лет назад, заметила газета Washington Post. Речь идет о напряженности, которая возникла на фоне учений НАТО Able Archer, проведенных на территории Западной Европы в ноябре 1983 года.

Документы были опубликованы в полном объеме в 2021 году в рамках серии книг Foreign Relations of the United States (FRUS) — летопись важнейших событий во внешней политике США за последние 30 лет. В 2022-м целый том из этого архива пропал, а в последние дни президентства Джо Байдена в январе 2025-го документы были переопубликованы без 15 страниц, касающихся Able Archer 83.

В отсутствующих документах, которые сейчас доступны только в архивной версии сайта Архива нацбезопасности Университета Джорджа Вашингтона, было сказано, что советское руководство восприняло маневры НАТО как подготовку к нападению и привело силы в боевую готовность. В частности, главнокомандующий ВВС СССР маршал авиации Павел Кутахов отдал приказ всем подразделениям 4-й советской воздушной армии быть в состоянии боевой готовности, «включая подготовку к немедленному применению ядерного оружия», говорится там.

Получив советское предупреждение о боевой готовности, помощник начальника штаба разведки ВВС США в Европе Леонард Перрутс сообщил главнокомандующему американской авиации в Европе генералу Билли Минтеру о «необычной активности» в ответ на операцию НАТО и посоветовал не увеличивать «реальную боевую готовность». В итоге опасность сошла на нет, и советские войска через несколько дней снизили боеготовность, следует из публикации архива пропавших документов.

Позже Перрутс говорил: «Если бы я знал тогда то, что узнал позже, я не уверен, какой совет дал бы». В отчете Консультативного совета по разведке при президенте США (PFIAB) за 1990 год решение Перрутса не обострять ситуацию описывается как «случайное, хотя и продиктованное плохой информированностью» и утверждается, что он и его коллеги-офицеры «действовали правильно», сказано в публикации.

Среди других удаленных материалов были оценки американских разведслужб и личные заметки экс-президента США Рональда Рейгана, который назвал события «действительно пугающими», пишет WP.

Удаление документов с сайта Госдепа произошло после того, как журналист издания Нейт Джонс подал запрос в ЦРУ о доступе к архиву по этим событиям и получил отказ. После этого он подал судебный иск против управления, требуя рассекреченную копию упомянутого документа. Федеральный судья округа Колумбия в итоге постановил, что ЦРУ не обязано было публиковать копию оригинала. В Госдепе после удаления документов так и не дали публичных разъяснений, ограничившись пометкой, что «15 страниц были отредактированы», говорится в статье.

Исчезновение документов совпало с кризисом в Историческом консультативном комитете — независимом органе, контролирующем достоверность серии FRUS, пишет издание. В начале года администрация Дональда Трампа уволила все девять членов комитета без объяснений причин, что приостановило работу органа. 

Столтенберг рассказал о страхе стать «свидетелем конца НАТО» из-за Трампа
Политика
Йенс Столтенберг

Ранее некоммерческая организация Архив национальной безопасности (National Security Archive) опубликовала стенограмму, из которой следовало, что 42-й президент США Билл Клинтон на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в начале 2000-х говорил тому, что расширение НАТО не представляет угрозы для России. 

Путин рассказывал о переговорах с Клинтоном в интервью Такеру Карлсону в феврале прошлого года. По словам российского президента, американский лидер назвал интересной идею вступления России в НАТО, но на следующий день, после разговора со своей командой, изменил свое мнение: «Нет, сейчас это невозможно».

Российские власти не раз выступали с критикой расширения НАТО, называя это угрозой безопасности страны. Стремление Украины стать членом альянса Москва называет одной из причин начала военной операции. При этом в Кремле не считают, что мир стал ближе к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Армия США СССР ядерная война НАТО учения Госдепартамент США

