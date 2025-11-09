Столтенберг рассказал о страхе стать «свидетелем конца НАТО» из-за Трампа

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боялся стать генеральным секретарем, который будет свидетелем распада альянса, пишет The Sunday Times.

По словам Столтенберга, когда президент США Дональд Трамп впервые пришел к власти, он опасался, что альянс может развалиться.

«На саммите НАТО в 2018 году, где президент Трамп фактически заявил, что он рассматривает возможность выхода из альянса, я был обеспокоен тем, что мне придется стать генеральным секретарем, который станет свидетелем конца НАТО», — сказал он.

Однако в конечном итоге удалось найти компромисс, отметил бывший генсек. «Большинство из них [европейских союзников] сейчас платят гораздо больше, чем еще несколько лет назад, и есть планы по дальнейшему увеличению расходов на оборону», — отметил он.

Столтенберг в мемуарах «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On My Watch: Leading NATO in a Time of War) рассказал, что на закрытой встрече НАТО в Брюсселе летом 2018 года Трамп пригрозил уйти из альянса, что едва не развалило блок. Поводом для перепалки стали оборонные расходы, поскольку глава Белого дома был недоволен взносами союзников.

Республиканец настаивал, что Соединенные Штаты тратят на оборону 4% ВВП и покрывают 80–90% расходов блока. «Послушайте, если мы уйдем, мы уйдем. Вы отчаянно нуждаетесь в НАТО. Нам не нужно НАТО», - пригрозил Трамп.

Кроме того, он возмутился стоимостью возведения офиса блока: «Один выстрел из танка — и здание рухнет!». Президент объявил, что покидает саммит, так как у него «больше нет причин оставаться». Европейские страны в итоге согласились увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП.

