Актрису Яну Троянову заочно приговорили к 8 годам лишения свободы

Яна Троянова (Фото: Дмитрий Михаевич / ТАСС)

Суд заочно приговорил актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России) к 8 годам колонии. Она осуждена по делам о возбуждении ненависти, призывах к террористической деятельности и уклонении от обязанностей иноагента, сообщили РБК в Следственном комитете России.

Следствием и судом установлено, что в 2024 году Троянова, находясь за пределами России, дала интервью одному из онлайн-изданий, в котором допустила высказывания, направленные на унижение достоинства русских по национальному признаку с угрозой применения насилия. Также она призывала к посягательству на жизнь президента России.

«Указанное интервью размещено в сети «Интернет» на популярном видеохостинге и доступно для просмотра неограниченному числу лиц», — отметили в СК.

Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова неоднократно уклонялась от исполнения обязанностей, предусмотренных законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», сообщало следствие.

Суд признал актрису виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды), ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от обязанностей иноагента). Трояновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск.

В ноябре 2023 года актриса была включена в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о решениях российских властей и выступления против действий России на Украине. В июле 2024 года Росфинмониторинг внес Троянову в список террористов и экстремистов.