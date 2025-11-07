Политика,
Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича
Павла Крbсевича (справа) во время своей публичной акции, 2021 год
Минюст внес в список иноагентов петербургского акциониста Павла Крисевича.
В реестр также включены:
- Чижов Георгий Львович
- Уваров Алексей Константинович
- Пичугин Александр Владимирович
- Крисевич Павел Олегович
- Золотаревский Борис Михайлович
- Завадская Маргарита Андреевна
- Форум свободной культуры «СловоНово»
- Проект «Черта»
Материал дополняется
