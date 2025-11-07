 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича

Павла Крbсевича (справа) во время своей публичной акции, 2021 год
Павла Крbсевича (справа) во время своей публичной акции, 2021 год (Фото: Георгий Марков / AP / ТАСС)

Минюст внес в список иноагентов петербургского акциониста Павла Крисевича.

В реестр также включены:

  • Чижов Георгий Львович
  • Уваров Алексей Константинович
  • Пичугин Александр Владимирович
  • Крисевич Павел Олегович
  • Золотаревский Борис Михайлович
  • Завадская Маргарита Андреевна
  • Форум свободной культуры «СловоНово»
  • Проект «Черта»

Материал дополняется

