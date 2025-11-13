В российские войска отправили «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!»

ТОС-1А «Солнцепек» (Фото: Александр Река / ТАСС)

Сотрудники концерна «Уралвагонзавод» нанесли на одну из тяжелых огнеметных систем — ТОС-1А «Солнцепек», поставленных в российские войска, надпись «За Кириллова!». В составе очередной партии «Солнцепеков» эта система уже отправлена в зону военной операции, сообщили в «Ростехе».

Там уточнили, что экземпляр посвящен погибшему в результате теракта начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генералу Игорю Кириллову за «неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем». Он принимал участие в создании и принятии на вооружение ТОС-2 «Тосочка».

В честь убитого генерала в Москве ранее назвали улицу, где находился его дом, а в Костроме, на малой родине, установили бюст.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024-го при взрыве СВУ, заложенного в самокат, который стоял у подъезда жилого дома.

Президент России Владимир Путин назвал убийство генерала «тяжелейшим проколом» российских спецслужб.

Обвиняемый в организации теракта 30-летний Ахмаджон Курбонов из Узбекистана признал вину. Он также рассказал, что был завербован сотрудниками украинских спецслужб с обещанием вознаграждения $100 тыс. и выезда в одну из европейских стран.