Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину

Ахмаджон Курбонов
Ахмаджон Курбонов (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Ахмаджон Курбонов, проходящий по делу о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, признал вину, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Курбонов полностью признал вину и раскаялся в содеянном», — сказал собеседник агентства

В среду, 4 ноября, 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В зависимости от роли фигурантам были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 223.1 Уголовного кодекса (участие в террористическом сообществе, теракт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ). Расследование в отношении других предполагаемых соучастников, находящихся в розыске, продолжается.

В СК сообщили о завершении расследования убийства генерала Кириллова
Политика
Фото:Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

В начале октября следователи завершили расследование дела о теракте, в результате которого 17 декабря 2024 года в Москве погиб генерал-лейтенант Кириллов.

По версии СК, организаторы нападения заранее спланировали доставку компонентов самодельного взрывного устройства из Польши, замаскировав их под бытовые предметы. Эти предметы, как утверждает следствие, были направлены одному из организаторов Сафаряну, который хранил их по месту жительства и затем передал исполнителю Курбонову по указанию кураторов.

Следователи установили, что Курбонов собрал устройство с поражающими элементами, закрепил его на электросамокате и оставил у подъезда дома Кириллова. После выхода генерала на улицу 17 декабря устройство было дистанционно приведено в действие, после чего исполнитель попытался скрыться в конспиративной квартире, заранее подготовленной Точиевым и Падиевым.

Курбонова задержали 18 декабря. Позже он признался, что был завербован сотрудниками украинских спецслужб с обещанием вознаграждения в $100 тыс. и выезд в одну из европейских стран.

