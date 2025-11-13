В Генштабе Польши призвали вернуть обязательную военную службу
В Польше необходимо ввести всеобщую воинскую повинность, заявил в интервью Radio Zet командующий отделом военного обучения Генштаба бригадный генерал Рафал Мерник.
Возвращение обязательной службы по призыву отвечает потребностям вооруженных сил и национальной обороны Польши, уверен Мерник. «Это еще один шаг к увеличению ресурсов и усилению возможностей резервистов и подготовке общества к кризисным ситуациям», — сказал он.
По мнению генерала, Польше рано или поздно придется столкнуться с таким решением, «учитывая демографические проблемы и то, что нас ждет в будущем». «Оставим это политикам. Мы как солдаты готовы давать рекомендации», — добавил он.
Польша отказалась от всеобщей воинской повинности в 2010 году, перейдя на добровольную контрактную службу.
После начала российско-украинского конфликта в 2022 году Варшава активизировала укрепление обороны. Польша поставила целью побить рекорд НАТО по военным тратам: в 2026 году на это будут выделены рекордные 200 млрд злотых ($54,75 млрд), расходы составят 4,8% ВВП (нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону — 2% ВВП, члены блока договорились к 2035 году повысить их до 5%).
В марте премьер Дональд Туск сообщил, что правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны. Польская армия, включая резервистов, должна увеличиться с нынешних 200 тыс. до 500 тыс. человек, заявил он.
В конце ноября в Польше в пилотном режиме запустят всеобщую военную подготовку. Минобороны сообщало, что принять участие в ней смогут все желающие.
