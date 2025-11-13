 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

МО Турции рассказало, что находилось на разбившемся в Грузии самолете

Минобороны Турции: на борту разбившегося в Грузии самолета боеприпасов не было
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

На борту разбившегося в Грузии турецкого военного самолета не было никаких боеприпасов — внутри находился личный состав, а также средства обслуживания и запчасти для самолетов. Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает GZT.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время нет точных данных о причине крушения.

Минобороны также опровергло заявления о том, что самолет был «старым» или «ненадлежащим образом обслуживался» — уточняется, что он был приобретен у Саудовской Аравии в 2012 году, принят на вооружение в 2014 году, модернизирован и возвращен в эксплуатацию в 2022 году.

Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции потерпел крушение вчера на границе Грузии и Азербайджана. В результате крушения погибли 20 военнослужащих.

Hürriyet узнала, что Турция допускает версию со сбитым военным самолетом
Общество
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть человека. Все полеты турецких самолетов C-130 приостановлены.

Работы спасательной группы, созданной Грузией и Турцией, завершены — тела всех погибших найдены, черный ящик самолета обнаружен и передан властям Турции. Все части самолета, разбросанные по обширной территории, собираются, а основная часть самолета, сгоревшая после крушения, также будет доставлена в Турцию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Турция Азербайджан Грузия Минобороны самолет

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Выкинуть нельзя переработать: куда исчезают отходы в России Тренды, 13:53
Le Monde рассказал, что в Европе никто не готов к войне, кроме Финляндии Политика, 13:47
Вратарь сборной Перу назвал лучшего игрока российской команды Спорт, 13:45
Почему дружить становится сложнее — и как вино помогает в нетворкинге Вино, 13:42
В Кремле дали оценку историческим лекциям Мединского для украинцев Политика, 13:38
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 13:36
Песков прокомментировал слова Стубба о диалоге России и Европы Политика, 13:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
М.Видео получила три награды в рейтинге работодателей по версии Forbes РБК Компании, 13:30
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 13:28
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 13:25
Московская биржа объявила победителей XXVIII конкурса годовых отчетов Пресс-релиз, 13:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:23
Кремль заявил, что Украине «нечем похвастаться» в плане дипломатии Политика, 13:20