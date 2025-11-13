Hürriyet узнала, что Турция допускает версию со сбитым военным самолетом

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Турецкий военный самолет С-130, потерпевший крушение на границе Грузии и Азербайджана, мог быть сбит, сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

«Расследуются как вероятность крушения самолета, так и версия, что его сбили. Кавказ — регион, известный своей особой опасностью. Поэтому изучается каждая версия», — написал он.

Самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября во время полета из Азербайджана. По данным Минобороны Турции, погибли 20 турецких военнослужащих, тела 19 уже найдены.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть человека. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование будет проводиться с особой тщательностью.

Газета Türkiye писала, что «внешнее вмешательство» может быть версией крушения — подтверждено, что самолет разрушился еще в воздухе, а пожар начался после крушения. Как пишет Milliyet со ссылкой на экспертов, самолет мог потерпеть крушение из-за неисправности или коррозии.