Конгресс США одобрил временный бюджет, завершающий рекордный шатдаун

Палата представителей вслед за сенатом поддержала финансирование правительства до января 2026 года. В ближайшие часы документ об этом подпишет президент Трамп, что позволит закончить самый долгий в истории США шатдаун

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Палата представителей США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства, открыв путь к завершению самого продолжительного шатдауна в истории страны. Ранее документ получил поддержку в сенате и теперь направлен президенту Дональду Трампу, который, как ожидается, подпишет его в ближайшие часы.

Принятый законопроект предусматривает финансирование правительства до 30 января 2026 года и позволит немедленно возобновить работу федеральных ведомств, деятельность которых была парализована более 40 дней. За это время шатдаун стал самым масштабным за всю историю США и затронул сотни тысяч работников государственных структур.

Рекордная приостановка работы федеральных органов стала итогом затяжного противостояния между республиканцами и демократами. Демократы отказывались поддерживать бюджет без продления субсидий по программе доступного здравоохранения (Affordable Care Act, ACA; также известен как Obamacare), срок действия которых истекает в конце 2025 года. Разногласия между партиями привели к тому, что конгресс не смог вовремя принять закон о бюджете на новый финансовый год, начавшийся 1 октября.

В предыдущие годы США удавалось избегать полномасштабных шатдаунов: конгрессмены временно продлевали финансирование через краткосрочные резолюции (Continuing Resolution, CR), сохраняя работу ключевых ведомств. Однако в этот раз все подобные попытки провалились — для одобрения бюджета в сенате требовалось 60 голосов, тогда как у республиканцев было только 53. До последнего демократы отказывались голосовать за документ, не включающий гарантии по продлению Obamacare.

Продвижение законопроекта стало возможным после того, как группа умеренных демократов и один независимый сенатор согласились на сделку с республиканцами. Несмотря на критику со стороны прогрессивного крыла, они заявили, что дальнейшее затягивание кризиса лишь усугубит последствия для граждан и госслужащих. В результате законопроект набрал необходимые 60 голосов, после чего был одобрен сенатом и передан в палату представителей.

Помимо временного финансирования документ закрепляет три пакета годовых ассигнований — для военного строительства, нужд законодательной власти и Министерства сельского хозяйства. Закон также предусматривает восстановление в должности федеральных служащих, получивших уведомления об увольнении, и выплату задолженности по зарплатам. Однако ключевой вопрос, спровоцировавший политический кризис, по-прежнему не решен: сенаторы-республиканцы лишь пообещали, но не гарантировали, что проведут отдельное голосование по продлению субсидий Obamacare.

За шесть недель приостановки работы правительства почти 700 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Остальные — в том числе сотрудники транспортных служб, полицейские, военнослужащие Национальной гвардии и авиадиспетчеры — вынуждены были работать без зарплаты. Неполная укомплектованность персонала и массовые отказы от смен вызвали перебои в работе аэропортов и отмену тысяч рейсов по всей стране. Из-за отсутствия финансирования возникли перебои в реализации программы продовольственной помощи SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), которой пользуются почти 42 млн американцев.

После того как Трамп подпишет закон, федеральные учреждения смогут вернуться к полноценной работе, а служащие — получить все положенные выплаты. Президент США также предложил выплатить премии $10 тыс. авиадиспетчерам, которые не пропускали смены во время шатдауна. В течение следующих месяцев конгрессу предстоит перейти к переговорам о принятии полноценного бюджета на весь финансовый год и, вероятно, вернуться к обсуждению вопроса медицинских субсидий.