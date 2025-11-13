 Перейти к основному контенту
Конгресс США одобрил временный бюджет, завершающий рекордный шатдаун

Возвращение Трампа в Белый дом
Палата представителей вслед за сенатом поддержала финансирование правительства до января 2026 года. В ближайшие часы документ об этом подпишет президент Трамп, что позволит закончить самый долгий в истории США шатдаун
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Палата представителей США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства, открыв путь к завершению самого продолжительного шатдауна в истории страны. Ранее документ получил поддержку в сенате и теперь направлен президенту Дональду Трампу, который, как ожидается, подпишет его в ближайшие часы.

Принятый законопроект предусматривает финансирование правительства до 30 января 2026 года и позволит немедленно возобновить работу федеральных ведомств, деятельность которых была парализована более 40 дней. За это время шатдаун стал самым масштабным за всю историю США и затронул сотни тысяч работников государственных структур.

Рекордная приостановка работы федеральных органов стала итогом затяжного противостояния между республиканцами и демократами. Демократы отказывались поддерживать бюджет без продления субсидий по программе доступного здравоохранения (Affordable Care Act, ACA; также известен как Obamacare), срок действия которых истекает в конце 2025 года. Разногласия между партиями привели к тому, что конгресс не смог вовремя принять закон о бюджете на новый финансовый год, начавшийся 1 октября.

В предыдущие годы США удавалось избегать полномасштабных шатдаунов: конгрессмены временно продлевали финансирование через краткосрочные резолюции (Continuing Resolution, CR), сохраняя работу ключевых ведомств. Однако в этот раз все подобные попытки провалились — для одобрения бюджета в сенате требовалось 60 голосов, тогда как у республиканцев было только 53. До последнего демократы отказывались голосовать за документ, не включающий гарантии по продлению Obamacare.

Продвижение законопроекта стало возможным после того, как группа умеренных демократов и один независимый сенатор согласились на сделку с республиканцами. Несмотря на критику со стороны прогрессивного крыла, они заявили, что дальнейшее затягивание кризиса лишь усугубит последствия для граждан и госслужащих. В результате законопроект набрал необходимые 60 голосов, после чего был одобрен сенатом и передан в палату представителей.

Помимо временного финансирования документ закрепляет три пакета годовых ассигнований — для военного строительства, нужд законодательной власти и Министерства сельского хозяйства. Закон также предусматривает восстановление в должности федеральных служащих, получивших уведомления об увольнении, и выплату задолженности по зарплатам. Однако ключевой вопрос, спровоцировавший политический кризис, по-прежнему не решен: сенаторы-республиканцы лишь пообещали, но не гарантировали, что проведут отдельное голосование по продлению субсидий Obamacare.

Почему демократы считают сделку по прекращению шатдауна капитуляцией
Политика
Фото:Tom Brenner / Getty Images

За шесть недель приостановки работы правительства почти 700 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Остальные — в том числе сотрудники транспортных служб, полицейские, военнослужащие Национальной гвардии и авиадиспетчеры — вынуждены были работать без зарплаты. Неполная укомплектованность персонала и массовые отказы от смен вызвали перебои в работе аэропортов и отмену тысяч рейсов по всей стране. Из-за отсутствия финансирования возникли перебои в реализации программы продовольственной помощи SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), которой пользуются почти 42 млн американцев.

После того как Трамп подпишет закон, федеральные учреждения смогут вернуться к полноценной работе, а служащие — получить все положенные выплаты. Президент США также предложил выплатить премии $10 тыс. авиадиспетчерам, которые не пропускали смены во время шатдауна. В течение следующих месяцев конгрессу предстоит перейти к переговорам о принятии полноценного бюджета на весь финансовый год и, вероятно, вернуться к обсуждению вопроса медицинских субсидий.

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Конгресс США палата представителей США Сенат Дональд Трамп Республиканская партия Демократическая партия США шатдаун США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

