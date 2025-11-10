Трамп выдвинул ультиматум авиадиспетчерам

Президент потребовал от авиадиспетчеров немедленно вернуться к работе, пригрозив сократить зарплату. Нехватка сотрудников на фоне шатдауна привела к массовым отменам и задержкам рейсов в преддверии Дня благодарения

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент США Дональд Трамп потребовал от авиадиспетчеров вернуться на рабочие места, пригрозив сократить зарплату тем, кто не выйдет на работу. Его слова приводит Bloomberg.

«Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе немедленно!!!» — написал Трамп в Truth Social.

Глава Белого дома пообещал бонус в размере $10 тыс. тем, кто продолжает работать в условиях шатдауна.

«Для тех авиадиспетчеров, которые были великими патриотами и не взяли отпуска из-за надувательства демократов с шатдауном, я порекомендую бонус в размере $10 000 на человека за выдающиеся заслуги перед нашей страной», — утверждает он.

Авиадиспетчеры в США работают без зарплаты с момента начала приостановки работы правительства 1 октября. Они все чаще стали брать больничные, сообщает Bloomberg. Из-за нехватки персонала в аэропортах пассажиры столкнулись с массовой отменой и задержкой рейсов.

Больше всего отмен рейсов — не менее 8% от запланированного числа — зафиксировано в международном аэропорту О’Хара в Чикаго, аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке и международном аэропорту Ньюарк Либерти. Больше всего отмененных рейсов — у авиакомпании Delta Air Lines Inc. Снегопад в Чикаго, одном из самых загруженных транспортных узлов страны, усугубил ситуацию, отмечает агентство.

Министр транспорта Шон Даффи заявил, что многие авиадиспетчеры могут позволить себе пропустить одну зарплату, но не могут позволить себе не получить вторую, его слова цитирует The Hill. На прошлой неделе он объявил о сокращении рейсов в крупных аэропортах в связи с нехваткой авиадиспетчеров.

В воскресенье, в самый тяжелый день с начала шатдауна, рейсы сотен тысяч пассажиров были задержаны или отменены. Министр предупредил, что в преддверии Дня благодарения ситуация может ухудшиться.

Авиакомпании накануне отменили более 2800 рейсов и задержали свыше 10 200, сообщает Reuters. «Будет только хуже... за две недели до Дня благодарения авиаперелеты сократятся до минимума», — предупредил Даффи. В этом году праздник приходится на 27 ноября.

В ночь на 10 ноября Cенат США добился прогресса в переговорах о финансировании правительства. Верхняя палата конгресса одобрила законопроект, который позволит прекратить шатдаун, длящийся уже больше 40 дней, и частично возобновить деятельность государственных структур.