Сенат США принял законопроект, который позволит прекратить шатдаун

За проект бюджета проголосовали 60 человека (52 республиканца и 8 демократов), против выступили 40 человек, среди которых лишь один республиканец

Фото: Anna Rose Layden / Getty Images

Законопроект, который позволит прекратить самую продолжительную в истории США приостановку правительства, приняли в США, сообщает The New York Times. За проект бюджета проголосовал Сенат США.

По данным газеты, группа демократов присоединилась к республиканцам и поддержала проект, который исключает ключевое требование Демократической партии.

За законопроект проголосовали 60 человек — 52 республиканца и восемь демократов, против выступили 40 человек, из которых лишь один республиканец. Голосование прошло на 41-й день шатдауна.

Накануне вечером верхняя палата Конгресса одобрила законопроект, который позволит прекратить шатдаун и частично возобновить деятельность государственных структур.

Билль предусматривает временное финансирование правительства до 30 января 2026 года и восстановление выплат тысячам федеральных служащих, отправленных в принудительные отпуска. Республиканцы рассчитывают, что президент США Дональд Трамп сможет подписать закон в ближайшие дни.

Финансовый год в США начался 1 октября, но из-за политических разногласий конгресс не успел утвердить бюджет в положенный срок. В таких случаях, согласно американскому законодательству, государственные органы не могут тратить деньги без одобрения конгресса, а госслужащие вынуждены брать неоплачиваемые отпуска.

Главной причиной спора между республиканцами и демократами стало продление субсидий, предусмотренных Законом о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA), действие которых истекает в конце 2025 года. Демократы выразили готовность поддержать бюджет только при условии сохранения этих субсидий.