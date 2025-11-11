Сенат США принял законопроект, который позволит прекратить шатдаун
Законопроект, который позволит прекратить самую продолжительную в истории США приостановку правительства, приняли в США, сообщает The New York Times. За проект бюджета проголосовал Сенат США.
По данным газеты, группа демократов присоединилась к республиканцам и поддержала проект, который исключает ключевое требование Демократической партии.
За законопроект проголосовали 60 человек — 52 республиканца и восемь демократов, против выступили 40 человек, из которых лишь один республиканец. Голосование прошло на 41-й день шатдауна.
Накануне вечером верхняя палата Конгресса одобрила законопроект, который позволит прекратить шатдаун и частично возобновить деятельность государственных структур.
Билль предусматривает временное финансирование правительства до 30 января 2026 года и восстановление выплат тысячам федеральных служащих, отправленных в принудительные отпуска. Республиканцы рассчитывают, что президент США Дональд Трамп сможет подписать закон в ближайшие дни.
Финансовый год в США начался 1 октября, но из-за политических разногласий конгресс не успел утвердить бюджет в положенный срок. В таких случаях, согласно американскому законодательству, государственные органы не могут тратить деньги без одобрения конгресса, а госслужащие вынуждены брать неоплачиваемые отпуска.
Главной причиной спора между республиканцами и демократами стало продление субсидий, предусмотренных Законом о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA), действие которых истекает в конце 2025 года. Демократы выразили готовность поддержать бюджет только при условии сохранения этих субсидий.
