Почему демократы считают сделку по прекращению шатдауна капитуляцией

В ночь на 10 ноября Cенат США добился прогресса в переговорах о финансировании правительства. Временный бюджет планируют утвердить на этой неделе. Почему многие демократы считают эту сделку предательством — в статье РБК

Фото: Tom Brenner / Getty Images

В ночь на 10 ноября Сенат США сделал решающий шаг к прекращению самой продолжительной в истории страны приостановки работы федерального правительства, длящейся больше 40 дней. На фоне растущего общественного давления верхняя палата Конгресса одобрила законопроект, который позволит прекратить шатдаун и частично возобновить деятельность государственных структур.

На состоявшемся в воскресенье процедурном голосовании билль, который предусматривает временное финансирование правительства до 30 января 2026 года и восстановление выплат тысячам федеральных служащих, отправленных в принудительные отпуска, набрал необходимые 60 голосов. Теперь он должен быть окончательно утвержден в верхней палате. Потом законопроект будет передан на рассмотрение в палату представителей.

Республиканцы рассчитывают, что президент США Дональд Трамп сможет подписать закон в ближайшие дни. «Я с оптимизмом смотрю на то, что после почти шести недель приостановки мы, наконец, сможем положить этому конец», — заявил лидер республиканцев в Сенате Джон Тун.

После преодоления текущего кризиса конгрессмены вернутся к переговорам о разработке полноценного бюджета на текущий финансовый год.

Почему шатдаун продолжается так долго

Очередной финансовый год официально начался в США 1 октября. Однако из-за межпартийных разногласий конгресс не смог принять закон о бюджете в установленные сроки. Согласно американскому законодательству, в такой ситуации государственные органы не имеют права расходовать средства без санкции конгресса, а государственные служащие вынуждены брать отпуска за свой счет.

Главным предметом разногласий республиканцев и демократов стало сохранение субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA), срок действия которых истекает в конце 2025 года. Демократы заявили, что не поддержат бюджет, если в него не будут включены эти субсидии. Они требуют отменить и сокращения финансирования программы льготных страховок Medicaid, а также ключевых учреждений здравоохранения — центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и национальных институтов здравоохранения (NIH).

В последние семь лет США удавалось избегать шатдаунов — работу американского правительства приостанавливали лишь частично, поскольку конгрессмены принимали временные бюджетные резолюции (Continuing Resolution, CR), продолжая переговоры об основном финансовом документе. Однако в этом году все попытки принять CR в сенате, как в редакции республиканцев, так и в редакции демократов, терпели неудачу, поскольку до недавнего времени последние наотрез отказывались голосовать за проект бюджета, не предусматривающий продление субсидий в рамках ACA. Против выступал и сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Согласно текущим правилам работы сената, для завершения дебатов и вынесения на финальное голосование почти любого билля, в том числе о временном финансировании правительства, необходима поддержка 60 сенаторов. Если бы это правило не действовало, республиканцам хватило бы их 53 голосов для проведения бюджета. В конце октября Трамп предложил изменить регламент работы верхней палаты и положить в том числе конец практике процедурной обструкции — филибастеру (англ. filibuster), — которая заключается в том, что законодатели затягивают принятие решений по нежелательным для них законопроектам путем длительных выступлений, внесения многочисленных поправок или иных маневров. Однако сами республиканцы выступили против, опасаясь, что эта мера лишит их рычагов давления в будущем, когда большинство в палате может вновь перейти к демократам.

Почему демократы недовольны сделкой с республиканцами

Договориться о возобновлении работы правительства стало возможным после того, как семь умеренных демократов отклонились от партийного курса и поддержали республиканцев. Одна из инициаторов сделки, сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин, объяснила свое решение тем, что республиканцы в последние месяцы неоднократно давали понять, что не готовы рассматривать иные предложения. «Я понимаю, что далеко не все мои коллеги-демократы довольны этим соглашением, но отсрочка еще на неделю или месяц не привела бы к лучшему результату», — пояснила она.

Процедурно одобренный законопроект предусматривает, помимо временного финансирования правительства, три пакета ассигнований на весь год — на военное строительство и дела ветеранов, нужды Министерства сельского хозяйства и законодательной власти. В частности, $203,5 млн будут выделены на усиление мер безопасности для членов Конгресса — в дополнение к $852 млн, предназначенным полиции Капитолия США, сообщает CNN. Соглашение также гарантирует, что федеральные служащие, получившие уведомления об увольнении, сохранят свои должности после возобновления работы правительства и им будет выплачена задолженность по заработной плате.

Однако ключевой вопрос о продлении субсидий в рамках ACAЮ остался нерешенным: республиканцы в сенате лишь пообещали провести отдельное голосование насчет этого в будущем. Впрочем, в условиях доминирования консерваторов в обеих палатах конгресса успех подобной инициативы выглядит крайне маловероятным. Более того, председатель палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что «не станет никому ничего обещать», а значит, не исключено, что вопрос даже не будет вынесен на рассмотрение в нижней палате.

Компромисс относительно бюджета обнажил глубокие разногласия среди демократов. Представители прогрессивного крыла в Сенате раскритиковали своих однопартийцев за сделку, не содержащую четких гарантий насчет продления субсидий в сфере здравоохранения. Элизабет Уоррен назвала их поступок ошибкой, а Берни Сандерс — капитуляцией, которая станет «политической и стратегической катастрофой» для всей партии.

Их коллеги в палате представителей также не скрывали разочарования. Лидер демократов Хаким Джеффрис пообещал дать бой предложенному законопроекту: «Мы не станем поддерживать закон о финансировании, продвигаемый сенаторами-республиканцами, если в нем не будет продлены налоговые льготы по ACA». Демократ из Техаса Грег Касар, возглавляющий фракцию прогрессистов в нижней палате Конгресса, выбрал еще более резкие выражения, назвав одобренную сенаторами-демократами сделку «предательством по отношению к миллионам американцев». «Республиканцы хотят урезать финансирование здравоохранения. Принять от них ничего, кроме «обещания на мизинце», — это не компромисс, это капитуляция. И расплачиваться за нее придется миллионам семей», — заявил он.

К критикам присоединился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который считается одним из вероятных претендентов на пост кандидата в президенты от Демпартии на выборах 2028 года. «Это жалко. Это не сделка. Это капитуляция. Не преклоняйте колено! — написал он в соцсети X. — Америка достойна большего». А лидер демократов в Сенате Чак Шумер, хотя и публично выступил против воскресного соглашения, столкнулся с критикой внутри собственной партии за неспособность консолидировать демократов. «Сенатор Шумер более не эффективен и должен быть заменен. Если вы не можете возглавить борьбу за сдерживание роста цен на медицинское страхование для американцев, то за что вообще будете бороться?» — возмутился конгрессмен Ро Кханна.

Politico еще в сентябре сообщило, что Шумер пользуется все меньшей поддержкой среди демократов, которые планируют баллотироваться в Сенат на промежуточных выборах следующего года, на которых демократы еще надеются вернуть себе контроль над одной или даже обеими палатами Конгресса.