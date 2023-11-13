Обвинение рассказало о награде за убийство Соловьева при покушении

За убийство телеведущего один из обвиняемых по делу, уроженец Эстонии Максим Дружинин, должен был получить 1 млн руб., украинский паспорт и жилье на Украине, следует из материалов дела, представленных прокурором в суде

Максим Дружинин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Уроженец Эстонии Максим Дружинин, один из обвиняемых по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, должен был получить за убийство 1 млн руб., украинский паспорт и жилье на Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, где началось рассмотрение дела по существу.

Дружинин признал свою вину и раскаялся, сообщила прокурор в суде, сославшись на его показания в ходе предварительного следствия. Сам фигурант дела дал в суде противоречивые показания, указывает агентство.

«До покушения должен был получить 400 тыс. руб., а еще 600 тыс. после совершения преступления», — говорится в материалах дела.

В суде стало известно, что обвиняемые собирались либо подорвать машину Соловьева, либо отправить к нему курьера на машине со взрывным устройством, который должен был доставить еду из ресторана. Перед попыткой убийства подсудимые планировали бросить коктейли Молотова в полицейский автомобиль в другом районе Москвы для отвлекающего маневра.

В материалах дела утверждается, что план покушения подготовила украинская разведка из-за поддержки Соловьевым военных действий на Украине. Обвинение сообщило, что фигуранты уже подготовили самодельное взрывное устройство, однако осуществить свой замысел им не удалось: за несколько дней до покушения их задержали.

Всего по делу были задержаны шесть членов международной неонацистской организации National Socialism/White Power (признана в России террористической и запрещена).

В апреле прошлого года ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Соловьева. В тот же день спецслужба распространила видео с одним из задержанных, где тот утверждает, что обсуждались также планы убийства телеведущих Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян. По версии следствия, убийство готовилось по указанию украинских спецслужб. Служба безопасности Украины назвала это выдумкой, заявив, что не планировала покушения на Соловьева.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, пп. «б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству общеопасным способом), а также по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия). По первой статье максимальное наказание составляет пожизненное заключение, а по второй — до шести лет лишения свободы.

Позднее газета «Коммерсантъ» писала, что обвиняемым по делу о покушении на Соловьева инкриминируется также участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5. УК, максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы), хранение и изготовление оружия и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223) и уничтожение и повреждение имущества (ст. 167 УК). По данным издания, при обысках у них были обнаружены «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие. Кроме того, версии следствия, фигуранты дела участвовали в поджогах административных и служебных зданий и автомобилей в знак протеста против военных действий на Украине.