Суд арестовал еще одного подозреваемого в покушении на Соловьева

Тимофей Мокий, которого подозревают в покушении на телеведущего, арестован до 3 августа. Накануне СМИ сообщили о задержании его полного тезки по делу о попытке поджога военкоматов в Подмосковье

Басманный суд Москвы до 3 августа арестовал Тимофея Мокия, подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Тимофей Мокий фигурировал в деле группировки националистов Антона Васильева, членов которой осудили за серию взрывов и нападения на иностранцев по мотивам межнациональной ненависти в 2008–2009 годах. По данным агентства, он помогал собирать взрывные устройства.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил о задержании в подмосковных Люберцах полного тезки Тимофея Мокия, которого подозревают в попытке поджечь военкоматы в Балашихе и Щелково в мае. По данным Telegram-канала 112, Мокий причастен к еще одному инциденту 25 апреля: тогда он поджег КПП отдела полиции по району Косино-Ухтомский в Москве. 112 также пишет, что имя Мокия фигурировало в деле банды Васильева.

ФСБ 25 апреля заявила о предотвращении покушения на Соловьева. По данным ведомства, его по заданию Киева готовили участники запрещенной в России террористической организации National Socialism/White Power. Служба распространила видео с одним из задержанных, где тот утверждает, что обсуждались также нападения на Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариту Симоньян.

В Службе безопасности Украины назвали выдумкой данные о причастности Киева к произошедшему. Ведомство подчеркнуло, что не имело никаких планов совершить покушение на Соловьева.

На следующий день Басманный суд арестовал двух других фигурантов дела — Максима Дружинина и Василия Стрижакова — до 25 июня. Им вменили ч. 1 ст. 30, пп. «б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству общеопасным способом) и ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия). Стрижаков не признал вину.