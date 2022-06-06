Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:41
Суд арестовал еще одного подозреваемого в покушении на Соловьева Политика, 12:35
В Африке боксер по ходу боя начал наносить удары по воздуху. Видео Спорт, 12:31
Шесть минусов спонтанных поездок по работе: о чем должен знать бизнес РБК и Trivio, 12:28
Google заплатит $715 тыс. экс-чиновнику из Австралии по делу о диффамации Технологии и медиа, 12:27
Российский тренер прекратил работу со второй ракеткой мира из Эстонии Спорт, 12:21
Лукашенко назвал визит главы РПЦ знаком «сплоченности перед злыми силами» Политика, 12:18
Москалькова сообщила Путину о беспокойстве за пленных на Украине Политика, 12:13
Посол США назвал великолепной работу Набиуллиной по укреплению рубля Политика, 12:07
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 12:05
Акции DiDi взлетели на 54% на ожиданиях отмены запрета на новых клиентов Инвестиции, 12:02
Эксперты назвали условия для евразийской интеграции на фоне санкций Экономика, 12:00
«Яндекс.Маркет» разрешил пользователям продавать подержанные смартфоны Бизнес, 12:00
Крушение гигантов: почему экосистемы так часто погибают Pro, 12:00
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Суд арестовал еще одного подозреваемого в покушении на Соловьева

Тимофей Мокий, которого подозревают в покушении на телеведущего, арестован до 3 августа. Накануне СМИ сообщили о задержании его полного тезки по делу о попытке поджога военкоматов в Подмосковье

Басманный суд Москвы до 3 августа арестовал Тимофея Мокия, подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Тимофей Мокий фигурировал в деле группировки националистов Антона Васильева, членов которой осудили за серию взрывов и нападения на иностранцев по мотивам межнациональной ненависти в 2008–2009 годах. По данным агентства, он помогал собирать взрывные устройства.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил о задержании в подмосковных Люберцах полного тезки Тимофея Мокия, которого подозревают в попытке поджечь военкоматы в Балашихе и Щелково в мае. По данным Telegram-канала 112, Мокий причастен к еще одному инциденту 25 апреля: тогда он поджег КПП отдела полиции по району Косино-Ухтомский в Москве. 112 также пишет, что имя Мокия фигурировало в деле банды Васильева.

Суд арестовал двоих подозреваемых в подготовке убийства Соловьева
Общество
Максим Дружинин

ФСБ 25 апреля заявила о предотвращении покушения на Соловьева. По данным ведомства, его по заданию Киева готовили участники запрещенной в России террористической организации National Socialism/White Power. Служба распространила видео с одним из задержанных, где тот утверждает, что обсуждались также нападения на Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариту Симоньян.

В Службе безопасности Украины назвали выдумкой данные о причастности Киева к произошедшему. Ведомство подчеркнуло, что не имело никаких планов совершить покушение на Соловьева.

На следующий день Басманный суд арестовал двух других фигурантов дела — Максима Дружинина и Василия Стрижакова — до 25 июня. Им вменили ч. 1 ст. 30, пп. «б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству общеопасным способом) и ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия). Стрижаков не признал вину.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist
Статьи
Авторы
Теги
Илья Калашников Илья Калашников, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Соловьев арест Басманный суд покушение на убийство военкомат поджог
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Фигурант дела о покушении на Соловьева заявил о планах убить Киселева
Политика
В СБУ отвергли обвинения в подготовке покушения на Соловьева
Политика
ФСБ задержала неонацистов, планировавших убийство Владимира Соловьева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter