Сунак уволил раскритиковавшую работу полиции на протестах главу МВД

Суэлла Браверман раскритиковала полицию Лондона за «двойные стандарты» на фоне акций в поддержку Палестины, которые министр назвала «маршами ненависти». Главу МВД после этого обвинили в стремлении «разжечь раскол» между людьми

Суэлла Браверман (Фото: Toby Melville / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман, сообщает Sky News.

О предстоящем увольнении Браверман на прошлой неделе написала The Standard. Новым главой МВД был назначен глава МИД Джеймс Клеверли.

Кто станет новым министром иностранных дел, пока не объявлено. Sky News пишет, что на входе в резиденцию на Даунинг-стрит заметили бывшего премьера Дэвида Кэмерона, что вызвало спекуляции о будущем назначении.

Sky News отмечает, что к отставке главы МВД призывала Лейбористская партия. Поводом стал скандал, вызванный статьей Браверман для The Times, в которой она критиковала лондонскую полицию на фоне пропалестинских демонстраций в столице. Министр указала на «двойные стандарты» правоохранителей, отметив, что некоторые акции игнорируются, а другие сталкиваются с «жестким ответом».

По словам Браверман, у нее сложилось впечатление, что у высокопоставленных полицейских «появились фавориты среди протестующих». В интервью Sky News министр назвала акции в поддержку палестинцев «маршами ненависти», заявив, что десятки тысяч людей, которые выходят на улицы после жестокого нападения ХАМАС на Израиль с антисемитскими лозунгами, хотят «стереть Израиль с карты».

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Лидер британских лейбористов сэр Кейр Стармер после этого обвинил Браверман в стремлении «разжечь раскол, настроить британский народ друг против друга и посеять семена ненависти и недоверия». Мэр Лондона Садик Хан заявил, что слова министра привели к беспорядкам на массовой акции 11 ноября. В этот день на марш в поддержку Палестины в центре города вышли сотни тысяч участников, полицейские задержали более 100 человек, в том числе лиц с правыми взглядами, выступивших против демонстрации. Сунак осудил насилие на акции.

Браверман второй раз оставляет пост министра внутренних дел. Сунак назначил ее на эту должность в октябре 2022 года, вскоре после того, как она уволилась после отставки предыдущего премьера Лиз Трасс.