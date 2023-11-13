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Хинштейн сообщил об отмене приказа запретить «тюнинг» оружия в Росгвардии

Хинштейн: приказ генерала о запрете «тюнинговать» оружие Росгвардии отменили
Командир одной из дивизий Росгвардии издал приказ о хранении оружия в штатном состоянии и запрете «тюнинговать» его, то есть повышать эффективность за счет дополнительного оборудования. Приказ отменили как необоснованный
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Приказ бойцам Росгвардии о возврате всего оружия в штатное состояние, копию которого опубликовал телеграм-канал «Два майора», оказался подлинным, его отменили как необоснованный. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

В документе говорилось в частности, что хранение стрелкового оружия нужно «организовать без <…> другого дополнительного оборудования, улучшающего эргономику и повышающего эксплуатационные характеристики вооружения, не входящих в комплект поставки вооружения, приобретенных за счет собственных средств военнослужащего». «Хранение вооружения в комнатах для хранения оружия организовать в штатной комплектации боевого ручного стрелкового оружия», — также отмечалось в приказе.

В ходе проверки, которую организовали по указанию руководства Росгвардии, выяснилось, что приказ издал командир одной из дивизий войск нацгвардии, заявил Хинштейн. Инициативу отменили «решением вышестоящего командования». «Оценка действиям инициативного комдива руководством ведомства будет дана отдельно», — написал он.

По словам Хинштейна, хотя эта дивизия не привлекается к участию в военной операции на Украине, «следует только поддерживать инициативу военнослужащих, «тюнингующих» свое оружие, то есть повышающих его эффективность». «Уверен, подобная глупость — единична. И незамедлительная реакция на нее со стороны руководства Росгвардии — тому подтверждение», — добавил он.

В октябре в Госдуму внесли законопроект о предоставлении Росгвардии права создания собственной Государственной информационной системы в сфере оборота оружия. Авторы — Хинштейн и председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев — заявили, что появление такой системы упростит взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами. В документе отмечалось, что ведомство на постоянной основе контролирует деятельность владельцев оружия, среди которых 3,4 млн граждан и свыше 3,7 тыс. юрлиц.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Хинштейн Росгвардия огнестрельное оружие
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