Росгвардия: не всему персоналу ЧОПов нужно сдавать экзамены на владение оружием

Росгвардия отделила юристов и уборщиц ЧОПов от охранников с оружием

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Росгвардия не поддерживает инициативу сделать обязательными проверки на умение владеть огнестрельным оружием и специальными средствами для всех без исключения сотрудников частных охранных предприятий.

Об этом говорится в сообщении аппарата уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, которое поступило в РБК.

В нем приведен ответ на запрос омбудсмена, который дал начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Анатолий Маликов.

Запрос был инициирован после того, как в мае управление Росгвардии по Иркутской области направило руководителям частных охранных предприятий, действующих в регионе, письмо. В нем говорилось, что проходить проверки на «силовую пригодность» теперь должны не только работающие в ЧОПах охранники, но и руководители этих компаний, а также юрисконсульты, монтажники охранных систем, диспетчеры и другой персонал.

Авторы письма ссылались на закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», который, по их версии, определял всех сотрудников ЧОПов как частных охранников, независимо от служебных функций.

Титов попросил центральный аппарат Росгвардии оценить действия иркутского управления.

Руководители частных охранных предприятий (ЧОП), штатные юристы, инженеры по обслуживанию охранных систем и другой персонал частных охранных агентств не обязаны проходить проверки на умение владеть огнестрельным оружием и спецсредствами, говорится в ответе Маликова.

Все эти сотрудники не проходят специальное обучение для работы в качестве частного охранника, не сдают квалификационный экзамен и не получают соответствующее удостоверение, пояснили в Росгвардии.

Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии полагает, что иркутское управление ведомства неверно истолковало законодательство. Управление Сибирского округа войск Росгвардии предписало иркутскому управлению исключить новые требования.

В законе «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» сказано, что частный охранник — это гражданин России, «прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном <...> законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией».

РБК направил запрос в пресс-службу Росгвардии.

«Эту историю можно было бы назвать курьезом, если бы она не влекла за собой дополнительные затраты со стороны охранных агентств. Хорошо, что она разрешилась относительно быстро», — прокомментировал ситуацию Титов.