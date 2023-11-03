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Росгвардия отделила юристов и уборщиц ЧОПов от охранников с оружием

Росгвардия: не всему персоналу ЧОПов нужно сдавать экзамены на владение оружием
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Росгвардия не поддерживает инициативу сделать обязательными проверки на умение владеть огнестрельным оружием и специальными средствами для всех без исключения сотрудников частных охранных предприятий.

Об этом говорится в сообщении аппарата уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, которое поступило в РБК.

В нем приведен ответ на запрос омбудсмена, который дал начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Анатолий Маликов.

Запрос был инициирован после того, как в мае управление Росгвардии по Иркутской области направило руководителям частных охранных предприятий, действующих в регионе, письмо. В нем говорилось, что проходить проверки на «силовую пригодность» теперь должны не только работающие в ЧОПах охранники, но и руководители этих компаний, а также юрисконсульты, монтажники охранных систем, диспетчеры и другой персонал.

Авторы письма ссылались на закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», который, по их версии, определял всех сотрудников ЧОПов как частных охранников, независимо от служебных функций.

Титов попросил центральный аппарат Росгвардии оценить действия иркутского управления.

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Руководители частных охранных предприятий (ЧОП), штатные юристы, инженеры по обслуживанию охранных систем и другой персонал частных охранных агентств не обязаны проходить проверки на умение владеть огнестрельным оружием и спецсредствами, говорится в ответе Маликова.

Все эти сотрудники не проходят специальное обучение для работы в качестве частного охранника, не сдают квалификационный экзамен и не получают соответствующее удостоверение, пояснили в Росгвардии.

Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии полагает, что иркутское управление ведомства неверно истолковало законодательство. Управление Сибирского округа войск Росгвардии предписало иркутскому управлению исключить новые требования.

В законе «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» сказано, что частный охранник — это гражданин России, «прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном <...> законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией».

РБК направил запрос в пресс-службу Росгвардии.

«Эту историю можно было бы назвать курьезом, если бы она не влекла за собой дополнительные затраты со стороны охранных агентств. Хорошо, что она разрешилась относительно быстро», — прокомментировал ситуацию Титов.

Теги
Росгвардия Иркутская область экзамен огнестрельное оружие спецсредства
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